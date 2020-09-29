Devrilen ağaç ormanı yakıyordu - Son Dakika

Devrilen ağaç ormanı yakıyordu

BOLU'da, Çatakören köyünde şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç elektrik tellerini kopardı.

BOLU'da, Çatakören köyünde şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç elektrik tellerini kopardı. Tellerin kopması nedeniyle ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Bolu'da akşam saatlerinde şiddetli rüzgar etkili oldu. Rüzgar nedeniyle Bolu merkeze bağlı Çatakören köyünde bir ağaç devrildi. Devrilen ağaç yanında bulunan elektrik tellerini kopardı. Tellerin kopması nedeniyle ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını görenler durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve Bolu Belediyesi İtfaiyesi yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altında alındı. Yangında küçük bir alan zarar gördü.



Son Dakika

Kılıçdaroğlu, "CHP, HDP ile ittifak düşünüyor mu?" sorusuna yanıt verdi: İttifak arayışı diye bir şey yok

Kayserispor, eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes ile anlaştı

Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz Koraltan'a sokak ortasında meydan dayağı

56 yaşındaki öğretmen, 16 yaşındaki erkek öğrencisi ile defalarca ilişkiye girdi

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah tehdit: Türkiye Azerbaycan'a destek veriyor, karşılık vereceğiz

Böyle baba olmaz olsun! Sigorta parası almak için zihinsel engelli oğlunu denize atıp boğulmasını izledi

FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı

Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi