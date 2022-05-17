Son dakika haberleri! Devrilen cip alev aldı: 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Devrilen cip alev aldı: 1 yaralı

17.05.2022 19:14
Son dakika haberleri! Devrilen cip alev aldı: 1 yaralı

Son dakika habere göre Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde devrilen cip alev aldı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde devrilen cip alev aldı. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Kepirtepe mevkiinde 34 T 8736 plakalı M.K. yönetimindeki cip devrildi. Devrilmesi sonucu cip alev aldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, yaralı sürücü M.K. ilk müdahalenin ardından 112 acil sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaza nedeniyle Lüleburgaz - İstanbul karayolu bir süre ulaşıma kapandı. - KIRKLARELİ

Son dakika haberleri! Devrilen cip alev aldı: 1 yaralı
Son dakika haberleri! Devrilen cip alev aldı: 1 yaralı
Son dakika haberleri! Devrilen cip alev aldı: 1 yaralı
Son dakika haberleri! Devrilen cip alev aldı: 1 yaralı

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Kaynak: İHA

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Kırklareli, Lüleburgaz, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Devrilen cip alev aldı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Devrilen cip alev aldı: 1 yaralı - Son Dakika
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