İhbar üzerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kızlarının hayatını kaybettiği haberini alan aile acil servis önünde gözyaşı döktü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aksaray 'da Paşacık Mahallesi 1666 sokakta bir evde meydana gelen olayda 2 yaşındaki kız çocuğu, evde oynadığı sırada üzerine komodin devrildi. Bir süre sonra odaya gelen anne Özlem Kavuk, durumu fark edip kızını komodinin altından kurtarıp, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

Kaynak: DHA

İkra Nur, Aksaray, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Devrilen komodinin altında kalan 2 yaşındaki çocuk can verdi - Son Dakika

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