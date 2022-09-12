Devrilen komodinin altında kalan 2 yaşındaki çocuk can verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Devrilen komodinin altında kalan 2 yaşındaki çocuk can verdi

12.09.2022 20:33

Aksaray'da evde oynarken üzerine komodin devrilen 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Kızlarının hayatını kaybettiği haberini alan aile acil servis önünde gözyaşı döktü.

Aksaray'da Paşacık Mahallesi 1666 sokakta bir evde meydana gelen olayda 2 yaşındaki kız çocuğu, evde oynadığı sırada üzerine komodin devrildi. Bir süre sonra odaya gelen anne Özlem Kavuk, durumu fark edip kızını komodinin altından kurtarıp, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kızlarının hayatını kaybettiği haberini alan aile acil servis önünde gözyaşı döktü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

YORUMLAR
500
Aksaray'da üzerine komodin devrilen bebek öldü Aksaray'da üzerine komodin devrilen bebek öldü Devrilen komodinin altında kalan İkra, hayatını kaybetti Devrilen komodinin altında kalan İkra, hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

İkra Nur, Aksaray, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Devrilen komodinin altında kalan 2 yaşındaki çocuk can verdi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:30 Dini nikahlı eşi 1 çocuk annesi genç kadını döverek öldürdü
21:20 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olağanüstü toplantı istedi! Su zammı görüşülecek
21:00 Başakşehir kalesini Beşiktaş da geçemedi! Sezonun ilk mağlubiyetini aldı
20:53 MasterChef'in sevilen jürisi Somer Sivrioğlu'nun sakalsız görüntüsü şaşırttı
20:30 İETT şoförü ile yolcunun tekme tokat kavgası kameraya yansıdı
20:33 Devrilen komodinin altında kalan 2 yaşındaki çocuk can verdi
20:04 Beşiktaşlı futbolcular penaltı bekledi! Halil Umut Meler'in verdiği karar taraftarı çıldırttı
19:38 Otomobil tavanına çıkan çocukların tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi
19:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kenan Evren'le bir tutan CHP'ye AK Parti'den sert sözler: Tam bir şuursuzluk ve çarpıklık
19:17 Kayseri'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı! Feci kazada ölü ve yaralılar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2022 21:40:38. #1.11#
SON DAKİKA: Devrilen komodinin altında kalan 2 yaşındaki çocuk can verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement