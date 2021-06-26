Son dakika haberleri: Devrilen tırda çıkan yangın tarlaya sıçradı - Son Dakika

Mardin'in Nusaybin ilçesinde devrilen tırda çıkan ve tarlaya sıçrayan yangın söndürüldü.
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, Cizre-Nusaybin İpek Yolu'nda devrildi.
Alev alan tırın sürücüsü, yoldan geçen diğer araç şoförlerinin yardımıyla kurtarıldı.
Tırdaki yangın, yol kenarındaki tarlalara da sıçradı. İtfaiye ekipleri, tırdaki ve tarlalardaki yangını söndürdü.
Tır şoförü, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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