Son dakika haberleri | Devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü

29.04.2022 10:41
Son dakika haberleri | Devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü

Son dakika gelişmesine göre Manisa'nın Alaşehir ilçesinde devrilen traktörün altına kalan çiftçi hayatını kaybetti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde devrilen traktörün altına kalan çiftçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, E.Z. yönetimindeki 45 ZE 085 plakalı traktör, Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi Mezarlık Mevkiinde geri manevra yaptığı sırada devrildi.

Haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, traktör altında kalan sürücü E.Z.'ni hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Son dakika haberleri | Devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü
Son dakika haberleri | Devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü

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Alaşehir, Yeniköy, Manisa, Çiftçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü - Son Dakika


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