?Kaza, öğlen saatlerinde Koçkıran köyünde meydana geldi. Tarlada çalışan Muharrem- Suzan Aydın çifti eve gitmek üzere traktöre bindi. Traktör yağmurlu arazide kaydı ve sürücü Muharrem Aydın'ın kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada traktörün altında kalan iki çocuk annesi Suzan Aydın yaşamını yitirdi. Kaza yerine gelen AFAD , itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından traktörün altından çıkarılan Aydın'ın cansız bedeni Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Suzan Aydın'ın 18 yıl önce Nahcıvan Özerk Cumhuriyeti'nden Iğdır'a gelin olarak geldiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Devrilen traktörün altında kalıp öldü - Son Dakika

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