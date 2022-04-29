Son dakika haberleri... Devrilen traktörün sürücüsü öldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Devrilen traktörün sürücüsü öldü

29.04.2022 13:14
Son dakika haberleri... Devrilen traktörün sürücüsü öldü

Son dakika habere göre GAZİANTEP'te, devrilen traktörün sürücüsü Hanifi Kırtak (55), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

GAZİANTEP'te, devrilen traktörün sürücüsü Hanifi Kırtak (55), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam Sırasöğüt Mahallesi'nde meydana geldi. Hanifi Kırtak'ın kullandığı traktör, kontrolünden çıkarak devrildi. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Kırtak'ı Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Kırtak, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Kırtak'ın cenazesi, otopsinin ardından defin için yakınlarına teslim edildi.

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Son dakika haberleri... Devrilen traktörün sürücüsü öldü
Son dakika haberleri... Devrilen traktörün sürücüsü öldü
Son dakika haberleri... Devrilen traktörün sürücüsü öldü
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Kaynak: DHA

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