Son dakika haberleri: Devriye gezen trafik polisleri buldu - Son Dakika

Bilecik Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, D/650-03 karayolu Sakarya- Bozüyük istikameti 19'uncu kilometresi Kerem Ali Kavşağı emniyet şeridinde yaralı olarak bir şahin gördüler. Ekipler hemen yaralı şahini polis otosuna alarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim ettiler. - BİLECİK

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