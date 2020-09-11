Son dakika! KOCAELİ DEZENFEKTAN KUTUSUNA YANLIŞLIKLA KİREÇ SÖKÜCÜ DÖKÜLDÜ; YARALANAN MÜŞTERİ BOMBA GİBİ PATLADI - Son Dakika

Son dakika! KOCAELİ DEZENFEKTAN KUTUSUNA YANLIŞLIKLA KİREÇ SÖKÜCÜ DÖKÜLDÜ; YARALANAN MÜŞTERİ BOMBA GİBİ PATLADI

Son dakika gündem haberi... Dezenfektan kutusuna yanlışlıkla kireç sökücü döküldü: 2 yaralı (2)İzmit'te gittiği bir restoranda boşalan dezenfektan kutularına yanlışlıkla kireç sökücü doldurulması nedeniyle yaşanan tepkime sonucu yaralanan Fikret Kesik (39) olay anını anlattı.

Dezenfektan kutusuna yanlışlıkla kireç sökücü döküldü: 2 yaralı (2)

İzmit'te gittiği bir restoranda boşalan dezenfektan kutularına yanlışlıkla kireç sökücü doldurulması nedeniyle yaşanan tepkime sonucu yaralanan Fikret Kesik (39) olay anını anlattı. Yaşanan olay nedeniyle 3 gün sonra yeniden muayene olacağını ve kalıcı bir hasar olup olmayacağı konusunda net cevabın o zaman verileceğini belirten Fikret Kesik, 'İstanbul'dan bir iş için İzmit'e geldik. Restorana girip çorba içmek istedik, kasa çevresinde ne yiyeceğimize karar verirken bir anda bomba gibi bir patlama oldu. Tezgahtaki bardaklar, tabaklar dağıldı. O patlamayla birlikte gözümde büyük bir acı hissettim. Kendimi yere atım ve su diye bağırdım. Su ile yüzümü yıkadım daha sonra gözümü açtığımda başka bir kişinin daha yere yığıldığını gördüm. Sebebini daha sonra öğrendim, restoranda çalışan kişi boşalan dezenfektan kutularına yenisini doldurmak isterken bu olay gerçekleşmiş. Dezenfektan yerine kireç sökücü dökmüş yanlışlıkla. Bidonlar birbirine benzediği için boşalan dezenfektan kutularına ana bidondan doldurmak istemiş ama yanlışlıkla kireç sökücü dökmüş. Daha sonra patlama oldu, ani müdahalede bulundular su ile yıkayabildiğim için gözümü kurtarabildim. Çalışan arkadaşımızın da gözünde baya bir hasar oluştu. Neyse ki görme kaybı gibi bir durum yok. İkimiz de tekrardan hafta başında hastaneye gidip muayene olacağız. Sonuç da ondan sonra belli olacak' dedi.

'TOZ BULUTU OLUŞTU'

Gözüne sıçrayan kimyasal maddeler nedeniyle yaşadığı acıdan dolayı yere yığıldığını söyleyen Kesik, "Baya şiddetli bir patlama meydana geldi. Resmen bomba gibi patladı, tabaklar, bardaklar etrafa yığıldı zaten o anda herkes başımıza toplandı. Sağlık ekipleri geldi ilk tedavimizi yaptıktan sonra hastaneye gittik. Bir toz bulutu oldu gerisini zaten hatırlamıyorum. İki maddenin birleşmesinden dolayı böyle bir patlama olmuş" diye konuştu.

'KALABALIK BİR SAATE GELMEMESİ BÜYÜK ŞANS'

Olayın sabahın erken saatlerinde yaşanması nedeniyle restoranın kalabalık olmadığını ifade eden Fikret Kesik, şöyle konuştu:

'Omzumdan koluma doğru komple bir yanık var. İlk başta yanık yoktu yarım saat sonra kaşınma ile başladı. Muayene esnasında fark ettim ve hafif bir kızarık olduğu için yanık tedavisi de gördüm şu an sarılı halde duruyor. Sabahın erken saatleri olduğu için restoran çok kalabalık değildi, genelde personeller vardı. Neyse ki fazla kimseye bir şey olmadı. Kalabalık bir ana denk gelmedi, sabah saatleri olduğu için bu büyük bir şans.?

Son dakika! KOCAELİ DEZENFEKTAN KUTUSUNA YANLIŞLIKLA KİREÇ SÖKÜCÜ DÖKÜLDÜ; YARALANAN MÜŞTERİ BOMBA GİBİ PATLADI

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Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 16:27 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! KOCAELİ DEZENFEKTAN KUTUSUNA YANLIŞLIKLA KİREÇ SÖKÜCÜ DÖKÜLDÜ; YARALANAN MÜŞTERİ BOMBA GİBİ PATLADI - Son Dakika

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