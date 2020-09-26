Son dakika haberleri: 'Dezenfektan sürdükten sonra ateş yakmak için 3 dakika bekleyin' - Son Dakika

UZMANLAR, koronavirüs nedeniyle kullanımı her geçen gün artan dezenfektandaki yüksek alkolün ateşle buluşunca ellerde yanıklar oluşmasına neden olabileceğini belirtiyor. Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Uzman Doktor Ülkümen Rodoplu, "Hem kendimizi korumak hem de çocuklarımızı korumak için dezenfektan kullandıktan sonra kibrit ya da çakmak yakılmamalı. En az 3 dakika geçmesi sağlanmalı. Kişiler bu konuda dikkatli olmazsa ellerinde, kollarında yanıklar oluşabilir" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de görülen koronavirüs salgını nedeniyle alkol bazlı dezenfektanların kullanımı yüksek oranda arttı. Her yaşta kişilerin kullandığı dezenfektanlar bazı tehlikeleri beraberinde getiriyor. Sosyal hayatımızda sık sık kullandığımız dezenfektanların yanıcı özelliği nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulunan Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Uzman Doktor Ülkümen Rodoplu, "Dezenfektanları virüsü öldürücü özelliğinden dolayı hem kendimiz kullanıyoruz hem de çocuklarımıza dezenfektan kullanımının önemini anlatıyoruz. Ancak dezenfektan sürdükten hemen sonra ateş ile temasınızın olmaması gerekiyor. Örneğin sigara yakmak büyük bir tehlike oluşturabilir. Çocuklar da fırsat bulduklarında çakmak ya da kibritle oynamaya çalışabilirler. Hem kendimizi korumak hem de çocuklarımızı korumak için dezenfektan kullandıktan sonra kibrit ya da çakmak yakılmamalı. En az 3 dakika geçmesi sağlanmalı. Kişiler bu konuda dikkatli olmazsa ellerinde, kollarında yanıklar oluşabilir" dedi.

MERDİVEN ALTI ÜRETİME KARŞI VATANDAŞLARI UYARDIDezenfektanlarda olması gereken alkol oranının yüzde 70 olduğunu, ancak merdiven altı üretim yapan bazı firmaların yüzde 90 oranında alkol kullanabildiğini ifade eden Uzman Doktor Ülkümen Rodoplu, "Artık dezenfektanlar hayatımızın içinde. Çünkü koronavirüs 20 saniye sabunlu su ile yıkadığımızda yok oluyor. Sabunlu suyu evimiz, iş yerimiz ve okul dışında açık alanda bulamıyoruz. Elimizi, parmak aralarını, tırnak diplerini ovalayarak, elimizde bulunan olası virüsü yok ediyoruz. Bununla birlikte bazı tehlikeler de belirdi. Çok uzun süre kullanıldığında alkol oranı yüksekse egzama gibi bazı cilt hastalıklarına neden oluyor. Önemli bir başka konu olarak da yanık karşımıza çıktı. Türkiye'de de bu konuyla ilgili vakalar olduğunu duyuyoruz, biliyoruz. Alkol bazlı dezenfektanlar ve alkol kolayca yanabiliyor, alev alabiliyor. Önerilen oran aslında yüzde 70. Ancak piyasada çok miktarda merdiven altı dezenfektan olduğunu biliyoruz. Bunların içine yüzde 80, yüzde 90 oranında alkol koyan bazı merdiven altı firmalar var. Fiyatı ucuz diye kişiler bunu rahatlıkla temin edebiliyor" ifadelerini kullandı.'DEZENFEKTAN KULLANDIKTAN SONRA SİGARA YAKAN KİŞİ ALEV ALABİLİR'

İçinde bulunan alkol nedeniyle dezenfektanı sürdükten sonra alev alma olasılığı bulunduğuna dikkati çeken Uzman Doktor Ülkümen Rodoplu, ebeveynleri de çocukları konusunda dikkatli olmaya davet ederek, "Tam eli ıslakken, alkol varken çakmak çakarsa ya da eline sigara alıp, kibrit çakarsa alev alma olasılığı yüksek. Çünkü alkol henüz uçmamış ve dağılmamış oluyor. Bu tehlikeyi vurgularken, çocuklarımızı da unutmayalım. Biz Herkes İçin Acil Sağlık Derneği olarak ev kazalarına fırsat buldukça dikkat çekiyoruz. Ancak bu dönemde bu konuda bir artış olabileceğini de görüyoruz. Çünkü dezenfektanları her yaş grubundaki çocuklar da kullanıyor. Biz onların ellerine kendimiz sürüyoruz ve onları da bu konuda teşvik ediyoruz ve bir yandan temizliği öğretiyoruz. Çocuklar doğal olarak meraklı. Ancak o şekilde keşfediyor, öğreniyor ve geleceğe hazırlık yapıyor. En çok evde oynamak istedikleri çakmak ve kibrit. Bu konuda özellikle ebeveynlerin ve aile büyüklerinin hassasiyet göstermesi gerekiyor. Çakmağı, kibriti ortalıkta bırakmamalılar" diye konuştu.