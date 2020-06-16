Son dakika haberleri: DHA DIŞ ' Kutsal topraklarda '2020 yılı için ' temsili hac? planlanıyor - Son Dakika

DHA DIŞ ' Kutsal topraklarda '2020 yılı için ' temsili hac? planlanıyor

İskender Güngör, KÖLN (DHA)- Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınında Müslümanları kutsal hac ibadeti telaşı sardı. Haccın yapılıp yapılmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmazken, 2020 yılı için özel temsili hac planlanıyor.

Tüm İslam coğrafyası hac ibadeti için Suudi Arabistan'dan gelecek haberi bekliyor. Geçtiğimiz hafta Ürdün'den hac yapılacağı yönünde açıklamalara ilişkin Riyad yönetiminden bir değerlendirme gelmedi. Avrupa'nın en büyük Hac ve Umre kotasına sahip şirketinin (IGMG) Hac ve Umre ve Seyahat İşleri Müdürü Tahir Köksoy, 'bu yıl hac yapılacak mı" sorusunu Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yanıtladı. Köksoy, Suudlu yetkililerin bu yıl 'temsili bir hac organizasyonu' yapılacağını, milyonlarca insanın ağırlanmayacağını ve bu süreçte de her ülkeden belki de belli bir sayıda hacı adaylarının ağırlanacağı özel bir organizasyonun düzenleneceğini belirtti. 'Malumunuz üzere zor bir süreçten geçiyoruz" diyen Köksoy, "Hac organizasyonu da milyonlarca insanı ağırlayacağı için Endonezya ve Malezya gibi birçok ülke hac organizasyonunu 2021 yılına tehir etti' şeklinde konuştu.

'HER ÜLKEDEN SINIRLI KATILIMLI TEMSİLİ HAC YAPILACAK'

Köksoy'a göre, 2020 yılı hac organizasyonu önceki organizasyonlar gibi olmayacağına dikkat çekerek, 'Bize, resmi olmasa da belirli kurallar çerçevesinde küçük çaplı, temsili bir hac ibadetinin yapılacağını duyurmak isterim" dedi. Köksoy, Avrupa'nın en büyük Hac ve Umre Organizasyonu olan İslam Toplumu Milli Görüş Hac ve Umre Başkanlığı olarak da tüm hazırlıkları tamamladıklarını, 'Temsili bir hac organizasyonu da olsa bizler Avrupalı Türkler olarak imkan dahilinde inşallah bu organizasyonu yapacağız' dedi.