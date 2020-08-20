Son dakika haberleri! DHA DIŞ –Türk askerinden Kosova'da eğitim seti yardımı - Son Dakika

Türk askeri Kosova'da yeni eğitim öğretim yılı öncesi birinci sınıf öğrencilerine okul çantası ve kırtasiye malzemesinden oluşan setler dağıttı.

Kosova'da barış gücü KFOR bünyesi altında 1999 yılından bu yana görev yapan Türk askeri Kosova halkına destek vermeye devam ediyor. Bu yılda Türk askeri, 1 Eylül'de başlaması planlanan yeni eğitim öğretim yılında okula başlayacak birinci sınıf öğrencilerine okul çantası ile kırtasiye malzemelerinden oluşan setleri dağıttı.

Kosova Demokratik Türk Partisi'nin (KDTP) Prizren'deki genel merkezi binasında setlerin dağıtımı gerçekleşen törene Bölgesel Kalkınma Bakanı Enis Kervan, KDTP Genel Başkanı Fikrim Damka, KDTP Milletvekili Fidan Brina Jılta, T.C Prizren Başkonsolosu Serdar Özaydın, Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Savaş Yanar'ın yanı sıra ilkokul eğitimcileri ile birinci sınıf Türk öğrencileri katıldı. Ayrıca, okul çantalarını ve kırtasiye malzemelerinden oluşan setlerini alan öğrencilerin gülümsemeleri kameraya yansıdı. KDTP Genel Başkanı ve Kosova Meclis Başkan Yardımcısı Fikrim Damka, desteklerinden dolayı Türk askerlerine teşekkür etti. Tören ardından toplu hatıra fotoğrafı çekildi.