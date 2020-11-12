İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimleri (1) - Son Dakika

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimleri (1)

12.11.2020 08:53
İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimleri (1), System.String[]

İSTANBUL'da koronavirüs denetimleri kapsamında Beyoğlu, Fatih ve Maltepe'de toplu taşımaya yönelik koronavirüs denetimi gerçekleştirildi.

İSTANBUL'da koronavirüs denetimleri kapsamında Beyoğlu, Fatih ve Maltepe'de toplu taşımaya yönelik koronavirüs denetimi gerçekleştirildi. Denetim yapan trafik polisleri, özellikle toplu taşıma araçlarını tek tek durdurarak maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerine devam eden polis ekipleri, Beyoğlu, Fatih ve Maltepe'de bulunan kontrol noktalarında toplu taşımaya yönelik koronavirüs denetimi yaptı.Denetimlerde trafik polisleri tarafından durdurulan otobüslerde maske ve mesafe konusunda uyarı yapıldı. Sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumlarını kontrol edildi.

Kasımpaşa Turabibaba Caddesi ve Fatih Vatan Caddesi'nde toplu taşıma araçları durdurularak maske ve mesafe kuralları hatırlatıldı. Maltepe Zümrütevler'de durdurulan araçlarda koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığı, maske takıp takmadıkları kontrol edildi.


- İstanbul
İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimleri (1)
İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimleri (1)
İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimleri (1)
İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimleri (1)
İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimleri (1)
İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimleri (1)

Koronavirüs, İstanbul, Maltepe, Fatih, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimleri (1) - Son Dakika


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