Son dakika haberleri... DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 - Son Dakika

Son dakika haberleri... DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

Son dakika haberleri... FAYTONLARIN kaldırılması sonrası adalara getirilen elektrikli araçlar hizmet vermeye başlayacak.

Son dakika haberleri... DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2, System.String[]
FAYTONLARIN kaldırılması sonrası adalara getirilen elektrikli araçlar hizmet vermeye başlayacak. İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, araçların test sürüşü için Büyükada'yı ziyaret ediyor. İmamoğlu, Büyükada'da bir grup tarafından protesto edildi.

Faytonların kaldırılması sonrası adalarda toplu ulaşım elektrikli araçlarla sağlanması planlanıyor. Araçlar geçtiğimiz hafta adalara getirilmişti. Araçların test sürüşü için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Büyükada'yı ziyaret ediyor. Sabah saatlerinde Büyükada'ya gelen İmamoğlu, Adalar Belediyesi'ne girişi sırasında bir grup tarafından protesto edildi. Atların adada kalmasını isteyen  grup çeşitli pankartlar açtı. Otobüs istemediklerini dile getiren vatandaşlar çok sayıda atın birkaç aylık süreçte ahırlarda öldüğünü belirtti.

"275 AİLE PERİŞAN OLDU"

Faytonculuk yapan bir kişi, Adalar Belediyesi'ne girişi sırasında Ekrem İmamoğlu'na seslendi. İmamoğlu ile görüşen vatandaş, "Ekmeğimiz elimizden alındı, 275 aile burada perişan oldu. Ufak tefek sabıkası olanları da işe almıyorlar. Ben faytonumu istiyorum. Benim 6 çocuğum var. Çocuğumun rızkını istiyorum. İllegal bir iş var" şeklinde konuştu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Fayton meselesi şu an kapandı" yanıtını verdi.

"ATLAR BURADA 6 AYDIR HAPSEDİLİYOR"

Atların adalarda kalmasını isteyen Zeynep Alpak ise, "İBB'nin elinde kendi açıkladığı rakamlarla Mart ayında 203 tane at öldü. Çünkü atlar hapsediliyor. Atların hayatının devamını istiyoruz. Atların korunmasını istiyoruz. Otobüs istemiyoruz. Sırf otobüs gelsin diye atlara bakmadılar ve düzeltmediler sistemi. Sistemi kaldırırken atlara ne olacak diye sormuyorlar. Atlar burada 6 aydır hapsediliyor" şeklinde konuştu.

- İstanbul
Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 11:11 Kaynak: DHA

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