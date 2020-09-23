Son dakika haberleri: DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

Başını direğe çarpan motosikletli polis memuru şehit oldu (ek)

ŞEHİT POLİS, TOPRAĞA VERİLDİ

Antalya'da, trafik kazasında şehit olan polis memuru Onur Küçük'ün cenazesi İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesine getirildi.

Muallimhane Cami önünde düzenlenen törene Konya Valisi Vahdettin Özkan , Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş , ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı.Güçlükte ayakta durabilen eşi ev hanımı Gül Küçük'e kadın polis memurları yardımcı oldu.

3 kardeş olan Şehit Onur Küçük'ün Muş'ta görev yapan ikiz kardeşi Musa Küçük'ün de polis memuru olduğu öğrenildi. Şehit Küçük'ün Şırnak'taki Hendek operasyonunda da görev yaptığı öğrenildi. Şehit Küçük'ün cenazesi, kılınan namazın ardından Akyol mezarlığı şehitliğine defnedildi.