Son dakika haberleri... DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

Son dakika haberleri... DHA YURT BÜLTENİ - 1

20.11.2020 08:01
Son dakika haberleri... DHA YURT BÜLTENİ - 1, System.String[]

Son dakika haberine göre İSKENDERUN'DA ORMAN YANGINIHATAY'ın İskenderun ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

İSKENDERUN'DA ORMAN YANGINI

HATAY'ın İskenderun ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, ekiplerin karadan müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın, 3 hektarlık alanda etkili oldu.

Yangın, dün akşam saatlerinde Düğünyurdu Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı söndürme ekipleri, yangın bölgesine sevk edildi. Havanın karanlık olması nedeniyle ekipler, yangına 16 arazöz ile karadan müdahale ediyor.

Öte yandan yangın, ilçe merkezinden de görülebiliyor. Yangının, 3 hektarlık alanda etkili olduğu ve büyümesinin büyük oranda engellendiği belirtildi.

KONTROL ALTINA ALINDI Hatay'ın İskenderun ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin karadan müdahalesi ile kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, bölgedeki kuvvetli rüzgarın yangını yeniden alevlendirmemesi için ekipler, yoğun çaba sarf ediyor.

Öte yandan İskenderun Cumhuriyet Başsacılığı da yangınla ilgili soruşturma başlattı. Yangının ne kadar alana zarar verdiği ise soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından belirlenecek.

İskenderun, Yangın, Hatay, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

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