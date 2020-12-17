Son dakika haberleri: DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

NEVŞEHİR'DE AYNI AİLEDEN KORONAVİRÜS NEDENİYLE ÖLENLERİN SAYISI 4'E YÜKSELDİ

NEVŞEHİR'in Derinkuyu ilçesi Doğala köyünde, 5 gün içinde aynı aileden koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Derinkuyu ilçesi Doğala köyü Muhtarı Azmi Öztürk (61), babası Gazi (85), eşi Belgıya (60) ve annesi Saime Öztürk (78) çeşitli tarihlerde koronavirüse yakalandı. Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Gazi Öztürk geçen cumartesi günü, Belgıya Öztürk geçen pazar günü, mahalle muhtarı Azmi Öztürk önceki gün, Saime Öztürk ise dün koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 5 gün içinde aynı aileden 4 kişinin yaşamını yitirmesi yakınlarını yasa boğdu. Azmi, Gazi ve Belgıya Öztürk köy mezarlığında toprağa verildi. Saime Öztürk'ün ise bugün toprağa verileceği öğrenildi. Mahalle muhtarı Azmi Öztürk'ün kızının ise koronavirüs nedeniyle Nevşehir Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

'HASTANEDE YATAN YAKLAŞIK 10 KİŞİ VAR'

Öte yandan köyde son dönemde artan koronavirüs vakaları nedeniyle sessizlik hakim. Doğala Köyü Muhtar Azası Cüneyt Erikçi, "Ben en son muhtarı gördüğümde jandarmayla birlikte köyde karantinaya götürmüşlerdi. 700 kişinin yaşadığı köyümüzden hastanede yatan yaklaşık 10 kişi var." diye konuştu.

'KÖYDE KARANTİNADA 40 KİŞİ VAR'

Köyde yaşayan Ramazan Taş ise "Burada en tedbirli kişi muhtardı. Şu anda köyde karantinada olan 40 kişi var. Köyde ayrıca, ölen sayısı 7 kişi oldu. Burada en acısı da muhtar oldu. Bir anda kendisi, hanımı, babası öldü" dedi.