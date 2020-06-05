Son dakika haberleri! DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

Bodrum sahillerinde dronlu 'kuvars tozu' denetimi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bir beach club ile 5 yıldızlı otelin sahile 'beyaz kum' diye kuvars tozu sermesi, tepkilere neden oldu. Gökçebel Sahili'nde bulunan bir otelde de benzer bir girişimin durdurulduğu öğrenildi. Çevreciler ve vatandaşlar, bu kumların insan sağlığına ve doğaya verdiği zarar nedeniyle tepki gösterirken, denetimler sıklaştırıldı. Bodrum Belediyesi'ne bağlı ekipler sahil şeridindeki kuvars tozlarını tespit etmek amacıyla dronla denetimi yaptı.

Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'nde bir beach club ile Gündoğan Mahallesi'nde denize sıfır 5 yıldızlı bir otel, sahile kuvars tozu serdi. İhbar üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Bodrum Belediyesi Çevre Kontrol Koruma Müdürlüğü ekipleri baskın düzenledi. Sahile, Maldivler'in sahillerinde bulunan beyaz kum görüntüsü vermek isteyen iki işletme hakkında işlem yapıldı. Otele, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü 310 bin lira, Bodrum Belediyesi ise 35 bin lira ceza kesti. Her iki işletme hakkında ayrıca soruşturma başlatıldığı bildirildi. Yapılan işlemlerin ardından işletmeler sahile serdikleri kuvars tozunu kaldırdı. Öte yandan Gökçebel Sahili'nde farklı bir otelde benzer bir girişimin durdurulduğu öğrenildi. Bodrum Belediyesi, otelin sahiline beyaz kum (klasit kum) sermesine izin vermedi. Çevreciler ve vatandaşlar da duruma tepki gösterdi. Tepkiler büyüyünce, yapılan denetimler sıklaştırıldı. Bodrum Belediyesi'ne bağlı ekipler sahil şeridinde kuvars tozlarını tespit etmek amacıyla dronla denetim yaptı. Gümbet sahilinden drone kaldıran ekipler, bölgede yapay kum olup olmadığını kontrol etti. Öte yandan karadan da zabıta ekiplerinin sahil kontrolleri sürüyor.

'BİR DAHA OLACAĞINI SANMIYORUM'

Ekiplerin dronlu denetimine şahit olan vatandaşlardan Şenol Pamukçu, "Kuvars tozlarının sahile dökülmesi çok kötü bir olaydı. Kuvars tozu insan sağlığına çok zararlıdır. Ağzımıza ve gözümüze kaçabilir, gözü kör edebilir. Bunların kullanılması oldukça tehlikeli. Rüzgar olduğu zamanlarda bu tozlar etrafa dağılıyor. Başka plajlarda böyle işlemler yapıldığıyla ilgili duyumlar aldık. Bodrum Belediyesi de bunu önlemek için drone kaldırıyor. Zabıtaların da denetim yaptığını görüyoruz. Çok güzel bir uygulama yapıyorlar. Turizm için çok güzel bir şey. Sahiller devamlı gözetim altında. Böyle bir şey varsa bile bir daha olacağını sanmıyorum" dedi.

Dronla denetim yapılan sahildeki işletmecilerden Arif Yasan, "Kuvars tozları insan sağlığı için çok tehlikeli bir şey. Biraz önce drone ile denetim yapıldığını gördüm. Çok güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sahilden drone kaldırılmasından görüntü

-Drone ile yapılan denetimden görüntü

-Drone görüntüleri

-Anonsu

-Vatandaşlarla röp.

-Sahilden genel ve detay görüntü

Haber: Hande NAYMAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ BODRUM (Muğla),

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Fatma Girik'ten 'maskenizi takın sosyal mesafeye uyun' çağrısı

MUĞLA Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, koronavirüs salgını nedeniyle getirilen kısıtlama nedeniyle Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde kalan Türk Sinemasının usta ismi 78 yaşındaki Fatma Girik'e bir süre önce geçirdiği kalça ameliyatı nedeniyle 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu. Herkese maskelerini takıp, sosyal mesafeye uymaları çağrısında da bulunan Girik, "Koronavirüslü günleri birlikte atlatacağız" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere geldiği Bodrum'da, Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden olan Fatma Girik'i Bodrum'daki evinde ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün'e CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu, Torba Mahallesi Muhtarı Suat Kaya da eşlik etti. Sosyal mesafeye uyup, maske takarak gerçekleştirilen ziyarette Başkan Gürün ve beraberindekiler, koronavirüs nedeniyle günlerini Bodrum'daki evinde geçiren Fatma Girik'e bir süre önce olduğu kalça ameliyatı nedeniyle 'geçmiş olsun dileğinde' bulundu. Aynı zamanda ortopedi doktoru olan Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün, Girik'in tahlil ve röntgen filmlerini tek tek inceleyip, daha çabuk ayağa kalkıp, rahat bir biçimde yürüyebilmesi için tavsiyelerde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Fatma Girik ise, iki aydır evde olduğunu belirtip, "Pandemi nedeniyle kimseyle görüşmüyor, evime kimseyi almıyordum. Tüm kurallara harfiyen uyuyorum. Herkesin de kurallara uymasını istiyorum. Polis ve jandarma ekipleri sağlık durumumdan dolayı izin belgesi alarak yürüyüş yapabileceğimi söyledi. Ancak, kimse dışarı çıkamazken benim çıkmam yakışık almazdı. Bu nedenle evde kalmayı tercih ettim" dedi. Herkese maskelerini takıp, sosyal mesafeye uymaları çağrısında da bulunan Girik, "Koronavirüslü günleri birlikte atlatacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ziyaretten görüntü

-Fatma Girik'in açıklaması

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (Muğla),

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Zonguldak'ta 45 madenci ev karantinasına alındı

TÜRKİYE Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü'nde çalışan maden işçisi S.K.'nin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından, temas ettiği belirlenen 45 işçi ev karantinasına alındı.

TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında çalışan işçi S.K.'nin göğüs ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede koronavirüs testi pozitif çıktı. S.K., Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. 1 Haziran'da iş başı yaparak bir gün yeraltında çalışan S.K.'nin temas ettiği işçilerin tespiti için İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri filyasyon çalışması başlattı. Yapılan çalışmanın ardından S.K.'nin temas ettiği tespit edilen 45 işçi, evde karantinaya alındı. Ekiplerin çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

'14 GÜN EV KARANTİNASINDA OLACAKLAR'

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, işçinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Filyasyon çalışmasının devam ettiğini ifade eden Yeşil, "Dün itibariyle Armutçuk Müessesinde bir madenci kardeşimizin testi pozitif çıktı. Pozitif çıkmasıyla beraber o vardiyada çalışan 25 arkadaşımız dün gece itibariyle işe getirilmedi. Bugün itibariyle filyasyon ekibi Armutçuk Müessesinde yaptığı araştırmayla birlikte 45 madenci kardeşimiz virüs taşıyan arkadaşımızla temas ettiği anlaşıldı ve 45 arkadaşımız da ev karantinasına alındı. 14 gün boyunca gözetim altında kontrolleri yapılarak ev karantinasında bekleyecekler. Onun dışında vardiyaların tamamı çalışmaya devam ediyor. Müesseselerimizde arkadaşlarımız tedirgin oldu ama herkes işlerinin başına geçti. Armutçuk'ta yaşadığımız virüs dışında diğer ocaklarda çok şükür şu an sorun yok" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Zonguldak Valiliği

-Drone ile kent görüntüsü

-GMİS Açıklaması

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,

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Elazığ Millet Bahçesi açılıyor

ELAZIĞ'da 4 yıl önce terör örgütü PKK'nın bombalı araçla düzenlediği hain saldırı sonrası zarar gören ve ardından yıkılan İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının yerinde yapılan yapılan Millet Bahçesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılıyor.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik 18 Ağustos 2016 tarihinde terör örgütü PKK tarafından bombalı araçla düzenlenen saldırıda polis memurları Serhat Öztürk, Elvan Özbay ve Yusuf Kenan Mutlu şehit oldu, 251 kişi yaralandı. Hain saldırının üzerinden 4 yıl geçerken, saldırı sonrası hasar alan İl Emniyet Müdürlüğü binası o dönem yıkılarak, yenisi farklı bir yerde yapılıp hizmete girdi. Yıkılan eski emniyet müdürlüğünün yerine de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Millet Bahçesi yapılacağı açıklanmasının ardından ihalesi yapılan Millet Bahçesi kısa sürede tamamlandı. Toplam 30 bin 616 metrekarelik alana kurulan millet bahçesine millet kıraathanesi, havuz, yürüyüş parkurları, tematik bahçeler, çocuk parkları, etkinlik alanları kuruldu. Yaklaşık 600 ağacın bulunduğu Elazığ Millet Bahçesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla katılacağı toplu açılış töreniyle açılacak. Toplu açılış töreninde Elazığ'ın dışında İstanbul Halkalı ve Pendik ile Sakarya, Samsun, Batman, Sivas, Bursa, Trabzon ve Diyarbakır Millet Bahçeleri de açılacak.