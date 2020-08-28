Son dakika haberleri! DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

Bursa'da, uyuşturucu operasyonu şüphelileri adliyede
Bursa'da, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıklarını belirdiği 3 kişinin yakalanmasına yönelik dün operasyon düzenledi. S.A., D.B. ve A.N., evlerine yapılan operasyonlarda yakalanarak, gözaltına alındı. Evlerdeki aramalarda ise 600 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 13:55 - Kaynak: DHA
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