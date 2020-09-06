Son dakika haberleri... DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

Diyarbakır'da KPSS heyecanı, sosyal mesafeyi unutturdu

DİYARBAKIR'da, Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) ilk oturumu için okullara gelen adaylar, koronavirüs tedbirleriyle içeri alındı. Dışarıda bekleyen bazı ailelerin sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal ettiği gözlendi.

ÖSYM tarafından iki oturum olarak yapılan KPSS'nin Genel Kültür ve Genel Yetenek Oturumu, Diyarbakır'da da saat 10.15'te başladı. Yenişehir ilçesinde sınava girecek adaylar, aileleriyle birlikte sabah saatlerinden itibaren okullara geldi. Sınav saatini bekleyen adaylar ile ailelerin çoğunun sosyal mesafe ve maske kuralına uymadığı gözlendi. Bazı adayların yakınları, okul önlerinde dua etti. Adaylar, girişte dezenfektan kullandıktan sonra kendilerine verilen maskeleri takarak, üst aramasının ardından salonlara alındı. Lisans Eğitim Bilimleri Oturumu ise saat 14.45'te yapılacak.