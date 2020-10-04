Son dakika haberleri! DHA YURT BÜLTENİ -10 - Son Dakika

Son dakika haberleri! DHA YURT BÜLTENİ -10

Son dakika gündem haberine göre Zabıta ve emniyet güçlerinin nezaretinde 15 kaçak yapı yıkıldıAdana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, emniyet güçlerinin nezaretinde, Seyhan Baraj Gölü çevresindeki 15 kaçak yapıyı yıktı.

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Zabıta ve emniyet güçlerinin nezaretinde 15 kaçak yapı yıkıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, emniyet güçlerinin nezaretinde, Seyhan Baraj Gölü çevresindeki 15 kaçak yapıyı yıktı.

Büyükşehir Belediyesi, kentin kanayan yaralarından biri olan ve uzun yıllardır çözülemeyen  Seyhan Baraj Gölü çevresindeki kaçak ticari yapılaşmalarla ilgili sorunu ortadan kaldırmak için düğmeye bastı. İlk etapta Turgut Özal Bulvarı arkası ile Çatalan Köprüsü arasındaki kıyı şeridinde faaliyet gösteren yaklaşık 15 kaçak ticari yapı, zabıta ve polis nezaretinde, uzun sure önce yapılan uyarının ardından iş makineleriyle yıkıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, kaçak yapılaşmayla mücadelenin süreceği ve nihai amaç olarak Seyhan Baraj Gölü çevresinde, halkın kullanımında olması gereken alanların tamamının, kaçak yapılaşmadan temizlenmesi olduğu belirtildi.Açıklamada, benzer durumda olan yapı sahiplerinin, kaçak yapılarını kendiliğinden kaldırmalarının beklendiği, aksi takdirde kanunların uygulanması noktasında gerekenin yapılacağı bildirildi.Kaçak yapılaşmayla mücadelenin Çatalan Köprüsü'nün karşısında da süreceği kaydedilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Adnan Menderes Bulvarı ve Amerikan Adası olarak bilinen bölgedeki kaçak yapıların da vatandaşlarımızın kullanımına açılmasını planlıyoruz. DSİ'nin,  Adnan Menderes Bulvarı ve söz konusu adayla ilgili bir projesi var. Biz bu projenin tamamlanmasını beklediğimiz için, kaçak yapıyla mücadeleye farklı bir bölgeden başladık. Bu konuda Valiliğimiz ve ilgili kurumlarla birlikte, koordineli şekilde hareket ediyoruz. Zaten söz konusu proje başladığında, bölgedeki kaçak yapıların varlığı da son bulacak. Bununla alakalı ilgili kurumlarımızla görüşmelerimiz başladı."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 15:14 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! DHA YURT BÜLTENİ -10 - Son Dakika

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