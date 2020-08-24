Son dakika haberleri... DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

DHA EKİBİ, SELE TESLİM OLAN DOĞANKENT İLÇESİNE GİRDİ

Selin vurduğu Giresun'da, kayıp 9 kişi aranıyor (6)

Giresun'da sel ve heyelanların vurduğu bir diğer nokta olan Doğankent ilçesinde büyük hasar oluştu. Yolu ulaşıma açılan ve DHA ekibinin ulaştığı ilçede cadde ve sokakların taşan yan derelerin sürüklediği balçıkla kaplandığı görüldü. Ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastığı ilçede selin izleri silinmeye çalışılıyor. Vatandaşlar iş yerlerini temizlemeye çalışırken, belediye görevlileri de cadde ve sokakları çamurdan arındırmaya çalışıyor. Harşit Çayı üzerinde kurulan Aslancık Barajı gölünün üzeri de derenin sürüklediği odun ve çöplerle kaplandı.

SEL EVİN DURVARLARINI YIKTI GEÇTİ

Doğankent ilçesi Deregözü Köyü de sel ve heyelanlardan en çok etkilenen yerlerden oldu. Yolun ulaşıma kapandığı köyde alt ve üst yapıda hasarlar oluştu. Deregözü Köyü Muhtarı Ekrem Günay'ın evine arka taraftaki pencereden giren sel suları duvarları yıktı, hasara yol açtı. Günay ve yakınları pencereden girdikleri evde 1,5 metreye ulaşan balçığı temizlemeye çalışıyor.Deregözü Köyü Muhtarı Ekrem Günay suyun dağdan geldiğini belirterek, "Pencereden sular içeri girdi. Duvarı yıktı geçti. Can kaybımız yok. Buna şükrediyoruz" dedi.

DAKİKALARLA KURTULDULARDeregözü köyünde Gülistan ve Enver Aslan çiftinin evi de sele teslim oldu. Sel anında bulundukları evden büyük bir gürültü üzerine çıkan çift, sele kapılmaktan son anda kurtuldu. Çiftin evden çıkmasıyla birlikte sel suları eve girdi, 2 metreye kadar yükseldi. Evdeki eşyalar da kullanılamaz hale geldi.

'ÇOK BÜYÜK KORKU YAŞADIK'Gülistan Aslan da, "Ben yatmıştım. Eşim bana 'kalk, kıyamet kopuyor' dedi. Kalktım, 'camiye kaçalım' dedim. Heyelan aniden geldi. Su içinde kaldık. Çok büyük korku yaşadık. Halen daha korkuyoruz" dedi.

'KIYAMETİ YAŞADIK'Evi selden hasar gören Şükriye Aslan ise, "Gece bağıra bağıra evde kaldık. Bir yere gidemedik. Kıyameti yaşadık" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------Baraj gölü detayları-İlçeden temizlik çalışmaları-Muhabir anonsu-İş yeri sahipleri ile röpler-Duvarı yıkılan ev detayları-Ev sahibi ve komşuları ile röp.-Detaylar-Muhabir anonsu (Muhabirin pencerden eve girerek anons çektiği an)-Detaylar

Haber: Muhammet KAÇAR - Kamera: Nurullah CABRİ GİRESUN-DHA

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Düğünde maganda ateşiyle ölüme 6 gözaltı

DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde düğünde ateş açılması sonucu Gülhan Çetin'in (55) ölümü, Melek Çakır'ın yaralanmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada silahla ateş açtığı belirlenen 6 kişi gözaltına alındı.

Kaynaşlı Bıçkıyanı köyünde, dün akşam, köy meydanında düzenlenen düğünde havaya ateş açılması sonucu boğazından vurulan Gülhan Çetin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, kolundan yaralanan Melek Çakır ise tedavi altına alındı. Kaynaşlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında, düğün alanında bulunan kamera ve cep telefonu görüntülerini inceledi. Görüntülerde havaya ateş ettiği tespit edilen 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Kaynaşlı İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen zanlıların sorgularının devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI Gülhan Çetin'in son anları düğün sırasında sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Düğünde davetliler oyun havası eşliğinde oyun oynarken, Gülhan Çetin'in ise kenarda oturarak oyunları izlediği görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -------------------Düğünden görüntü

HABER: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Gemide ele geçen 50 milyon liralık kokainle ilgili 7 şüpheli adliyede ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, Panama bandıralı 'Frontier Falcon' isimli geminin karina (omurga) bölümünün dış tarafına sonradan monte edilen tankta, piyasa değeri 50 milyon lira olan 25 kilogram kokain ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2'si kaptan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, 'uluslararası uyuşturucu' ticaretine yönelik çalışma başladı. Bu kapsamda geçen hafta cuma günü Kolombiya'dan Biga ilçesindeki limana yaklaşan 'Frontier Falcon' isimli Panama bandıralı gemiye operasyon düzenlendi. Operasyonda, 292 metre uzunluğundaki geminin karina bölümünün dış tarafına sonradan monte edilen tank içerisinde piyasa değeri 50 milyon lira olan 25 kilogram kokain ele geçirildi.

Geminin Filipin vatandaşları olan birinci kaptan A.C.C., ikinci kaptanı J.P.O. ve çarkçı G.P.A. ile Türk vatandaşları M.K., S.Ö., R.K. ve M.E.V. gözaltına alındı. 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

HABER: Ayhan AKKAYA/BİGA(Çanakkale), -

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Ünlü gitarist Soner Egesel, otelde intihar etti HACETTEPE Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Gitar Sanat Dalı öğretim görevlisi olan ünlü gitarist Soner Egesel (52), tatil için geldiği Bartın'daki otelde, başına dayadığı tabancayı ateşleyerek, yaşamına son verdi.

Olay, dün merkeze bağlı Kemer Köprü Mahallesi'ndeki otelde meydana geldi. Kente tatil için geldiği öğrenilen, Türkiye'nin önemli gitaristlerinden, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Gitar Dalı öğretim görevlisi Soner Egesel, kaldığı otel odasında yanında bulunan tabancayı başına dayayıp, ateşledi. Silah sesini duyan otel çalışanlarının haber vermesiyle odaya giren sağlık ekipleri, hareketsiz yatan Egesel'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Egesel'in cansız bedeni, Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soner Egesel'in intiharıyla ilgili soruşturma sürüyor.

FAZIL SAY, ÜZÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI Piyanist ve besteci Fazıl Say ise sosyal medya hesabından Soner Egesel ile ilgili paylaşım yaparak, "Çok değerli gitar sanatçısı Soner Egesel çok genç yaşta vefat etti. Anlaması zor. Sevgiyle anıyorum... Işıklar içinde uyusun. Dostum…" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------Otelin önünden görüntü-Cenaze ve ekiplerden detay-Soner Egesel'in fotoğrafı-Fazıl Say'ın paylaşımı

Haber: Ayhan ACAR/BARTIN,

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Beyşehir Gölü'nde kitesurfing sporu

TÜRKİYE'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nde kitesurfing (uçurtma sörfü) yapılmaya başlandı. Su sporların ve adrenalin severlerin yeni adresi olmaya başladı. Konya'nın güneyinde yer alan Beyşehir ilçesinde 656 kilometrekarelik alana sahip Beyşehir Gölü, balıkçılığın yanı sıra su sporlarına da ev sahipliği yapmaya başladı. Özellikle hafta sonları vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Karaburun plajında, kitesurfing (uçurtma sörfü) yapılmaya başlandı. Beyşehir Belediyesi ve Beyşehir Hava Sporları Kulübü tarafından düzenlenen kitesurfing etkinliğine sörf severler katıldı. Beyşehir Gölü'nün kitesurfing sporuna elverişli olduğunu belirten su sporu tutkunu Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji öğretim üyesi Doçenti Dr. Burkay Kutluhan, şunları söyledi:

"Bu spor genelde Türkiye'de İzmir Urla ve Muğla Akyaka gibi yerlerde yapılıyor. Beyşehir'in bu potansiyelini değerlendirmek için buraya geldik. Beyşehir birçok doğa sporunun yapılabileceği çok güzel bir ilçe. Konya da ikamet edip böyle güzelliklerden faydalanmak için buraya sık sık geliyorum. Karaburun plajı da uçurtma sörfü yapan kişiler için aslında oldukça uygun."