Son dakika haberleri: DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

Son dakika haberleri: DHA YURT BÜLTENİ - 13

Son dakika haberi: Çocuklarına 'Babanızı aramaya gidiyorum' deyip, selde kaybolan eşini arıyor (5) BAKAN KURUM: ZARAR GÖREN BELEDİYELERİN BORÇLARI ERTELENECEKÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'da selin vurduğu Dereli ilçesinde incelemelerine devam ediyor.

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Çocuklarına 'Babanızı aramaya gidiyorum' deyip, selde kaybolan eşini arıyor (5)

BAKAN KURUM: ZARAR GÖREN BELEDİYELERİN BORÇLARI ERTELENECEKÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'da selin vurduğu Dereli ilçesinde incelemelerine devam ediyor. İlçede hafriyatın büyük bölümünü kaldırdıklarını belirten Bakan Kurum, "Dere güzergahındaki binaların kaldırılma sürecini gerçekleştiriyoruz. Dün 5 binanın yıkımını gerçekleştirdik, bugün de öğretmenevinin yıkımı devam ediyor. İçme suyu hattına ilişkin tüm çalışmalarımız devam ediyor. Bugün akşama kadar inşallah tüm ilçelerimize suyun tamamı verilmiş olacak. Altyapıya ilişkin de çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Cumhurbaşkanı'mızın talimatları doğrultusunda selden zarar gören belediyelerin İller Bankası'na olan borçlarının ana paraları talep etmeleri halinde 6 aya kadar ertelenecek. Belediyelerimizin de vatandaşımızın da yanındayız. Tüm ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor. Milletimizin yanındayız ve tüm bakanlıklarla birlikte elimizden geleni yapıyoruz. Bir daha böyle olayların yaşanmaması adına da gereken adımları atacağız. Kalıcı konutlarla ilgili çalışmaları başlattık. 200 kalıcı konut Dereli'de, 150 kalıcı konut Doğankent'te yapılacak. İnşallah önümüzdeki ay ihalesini yapacak konuma geleceğiz. Kısa sürede vatandaşlarımızı sağlam konutlara yerleştireceğiz. İnşallah kısa sürede yaraları saracağızö diye konuştu.

HABER KAMERA: Zeynep Irmak ÖCAL- Tayfur KARA/GİRESUN,

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KOCAELİ'DE ELE GEÇİRİLEN 540 KİLOGRAM KOKAİNİN PİYASA DEĞERİ 216 MİLYON LİRAYMIŞBakan Pekcan: Kocaeli'de 540 kilo kokain ele geçirildi (2)

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla ilgili detaylar belli oldu. Buna göre, Türkiye'ye getirilen her konteyner ve eşya için uygulanan, ileri teknoloji risk analizi teknikleriyle analiz edilen 6 konteyner, yüksek riskli olarak belirlendi. Brezilya'dan yola çıkan ve İspanya'nın Barcelona kentindeki limanda Panama bandıralı gemiye aktarılan konteynerler, Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki özel liman işletmesine getirildi. Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekiplerince yüksek riskli oldukları gerekçesiyle konteynerlerde fiziki arama yapıldı. Narko dedektör köpeklerin de kullanıldığı aramalarda; ferrokrom madeni arasına saklanan, 500 paket olarak hazırlanmış 540 kilogram ağırlığında kokain ele geçirildi. Piyasa değerinin 216 milyon lira olduğu öğrenilen uyuşturucu maddelere el koyulurken, 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ----------------Yakalanan kokainden görüntülerDetay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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Keşan'da, 'Keşanlı Ali' heykeline yine zarar verildi

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde belediye tarafından yeniden düzenlenen Artı Çarşı'da bulunan Keşanlı Ali heykeline zarar verildi. Keşan Belediye Başkanı AK Parti'li Mustafa Helvacıoğlu, tepki göstererek, "Bu şehir bizim. Birlikte güzelleştireceğiz. Yazık, günah, gelmişler yine kırmışlar. Maalesef, üzgünüm. Ama yılmayacağız" dedi.Keşan Belediyesi tarafından iş merkezlerinin bulunduğu Yukarı Zaferiye Mahallesi'ndeki Mercan Sokak'ta yeniden düzenlenerek, hizmete giren Artı Çarşı'ya konulan Keşanlı Ali heykelinin sağ elindeki tespih ve parmakları kimliği belirsiz kişilerce yerinden söküldü. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da Artı Çarşı'ya gelerek daha öncede benzer şekilde zarar verilen heykeli inceledi.'BÜTÜN HER ŞEYİ KORUMAK ZORUNDAYIZ'Belediye Başkanı Helvacıoğlu, çarşı merkezine konulan heykellere zarar verilemeye devam edildiğini belirterek, "Bunları heykel olarak görmeyin. Bunlar bizim sokak mobilyalarımız. Diğer heykellere de benzer zararlar verdiler. Bütün şehir vatandaşımızın, belediyenin değil. O yüzden bütün her şeyi korumak zorundayız. Vatandaşımız tüm şehrin mobilyalarına evindeki mobilyası gibi sahip çıkmalı. Bunlarda bir mobilya. Bütün hemşehrilerimiz bunlara sahip çıkmalı. Sizde bunu yapanları bizle paylaşın. Onları ikaz edin. Herkes şehrin polisi, jandarması olmak zorunda. Bu şehir bizim. Birlikte güzelleştireceğiz. Yazık, günah, gelmişler yine kırmışlar. Maalesef, üzgünüm. Ama yılmayacağız. Bu çalışmaları hep birlikte sürdüreceğiz" dedi.

Keşan'da daha önce de şehrin çeşitli noktalarına olan dikiş diken terzi, çocuğuyla selfie çeken kadın, müzisyen ve bisikletli heykellerine zarar verilmişti.

Murat Kurum, Giresun, Dereli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 14:43

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika
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