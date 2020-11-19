Son dakika haberleri: DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

Şırnaklı kadınlar, engellemelere rağmen HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

ŞIRNAK'ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin, HDP il binası önünde yapmak istedikleri bu haftaki eylem, HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş ve Hüseyin Kaçmaz'ın da aralarında bulunduğu bir grup tarafından engellenmeye çalışıldı. Kadınlar, engellemeye rağmen HDP İl Başkanlığı önünde terör örgütü PKK'ya tepkilerini dile getirdi.

Şırnak'ta çocukları ve yakınları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, kadınlar ile şehit ve gazi yakınları, Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde yürüyüş yaparak ellerinde Türk bayraklarıyla terör örgütü PKK'yı protesto etti. Yoğun güvenlik önlemleri altında HDP İl Başkanlığı önüne gelen kadınlar, HDP'ye ve terör örgütü PKK'ya tepkilerini dile getirdi. PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, 'Kahrolsun PKK, kahrolsun HDP', 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları attı. Şırnaklı kadınların 11'inci haftadaki eylemi, yine HDP'liler tarafından engellenmek istendi. HDP il binası önüne gelen kadınlar, partililer tarafından kurulan ses sistemiyle yüksek tonda müzik çalıp, slogan atarak engellenmeye çalışıldı. HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş ve Hüseyin Kaçmaz da kadınların geçiş güzergahında bekledi. Kadınlar, HDP'li vekillerin yanından geçerek il binası önünde teröre tepkilerini dile getirdi.

'PİKNİK BAHANESİYLE KANDIRIP GÖTÜRDÜLER'Terör örgütü PKK tarafından 7 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Metin için HDP il binası önüne gelen Emine Üstek, "Ben oğlumun okuyacağını, öğretmen olacağını, müdür olacağını düşünüyordum. Çocuğumu kandırıp kaçırdılar. Oğlum gelmeden buradan ayrılmayacağım. Her Perşembe burada olacağım. Burayı bırakmayacağım. Oğlumun davasını veriyorum. Oğlumu büyütüp bu yaşa getirdim, öğretmen olacağını düşünürken kandırıp kaçırdılar. Benim oğlum küçüktü. Piknik bahanesiyle kandırıp götürdüler. Bana bunu yapmaya ne hakları vardı" dedi.Şehit yakını Halime Fidan da bu mücadelenin peşini bırakmayacaklarını ifade ederek, "Biz kardeşlerimizin zorla alınıp dağa kaçırılıp, işkence edilmesine karşıyız. Biz bir zafer elde etmediğimiz sürece bu mücadelenin peşini bırakmayacağız. Biz bugün burada annelerimize destek veriyoruz. Terör örgütünden kardeşlerimizi, ağabeylerimizi, ablalarımızı istiyoruz. Biz bir zafer elde etmediğimiz sürece bu mücadelenin peşini bırakmayacağız. Ben buradan PKK terör örgütüne sesleniyorum. Ağabeylerimizi, ablalarımızı istiyoruz. Siz hangi hakla kardeşlerimizi alıp onlara işkence ediyorsunuz. Onları kendiniz için çalıştırıyorsunuz. Siz zorla hiçbir hak elde edemezsiniz. Kahrolsun, sizi lanetliyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------Kadınların yürüyüşüSlogan atılmasıHDP önüne gelmeleriHDP İl Binası'ndan görüntüEmine Üstek ve Halime Fidan'ın açıklamasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK

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Şeyma öğretmen ve kardeşi Tuğba'nın katiline akıl sağlığı yerinde raporu verildi KONYA'da platonik aşk beslediği komşusunun kızı öğretmen Şeyma Sarı (25) ile kız kardeşi Tuğba Sarı'yı (18) tabancayla vurarak öldüren, anneleri Hacer Sarı'yı (51) da ağır yaralayan Muzaffer Canpolat'a (53), İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından akıl sağlığı yerinde olduğu ve cezai ehliyetinin tam olduğu yönünde rapor verildi. Olay, 27 Haziran 2019 Perşembe günü Selçuklu ilçesi Binkonut Mahallesi Revan Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Ayakkabı atölyesinde çalışan, eşinden ayrı yaşayan 3 çocuk babası Muzaffer Canpolat, karşı komşusu Burhanettin Sarı'nın evden ayrıldığını görünce, eline aldığı tabancasını arkasına gizleyip, evden çıktı. Canpolat, kapıda bekleyen Hacer Sarı ile kızları Şeyma ve Tuğba'nın yanına gitti. İddiaya göre, "Sizinle konuşmamız gereken konu var. Konuşup, halledelim" diyen Canpolat'a Hacer Sarı, "Bizim, sizinle konuşacağımız bir şey yok" yanıtını verdi. Bu sırada kendilerine yaklaşan Canpolat'ı itti. Canpolat da arkasında gizlediği tabancayı çekip, Hacer Sarı'yı başından vurdu. Bunun üzerine Şeyma ve kardeşi Tuğba Sarı, evin içine kaçtı. Peşlerinden içeri giren Muzaffer Canpolat, odaya saklanan Şeyma Sarı ile salona saklanan Tuğba Sarı'ya da tabancayla ateş etti. Şanlıurfa Eyyübiye Mutlukaya İlkokulu'nda görev yapan Şeyma Sarı ile kardeşi Tuğba Sarı hayatını kaybetti. Başından yaralanan ve uzun süre yoğun bakım ünitesinde kalan anne Hacer Sarı ise tedavisinin ardından taburcu oldu.AKIL SAĞLIĞI YERİNDE RAPORU VERİLDİOlayın ardından tutuklanan Muzaffer Canpolat hakkında 'kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan da 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Görülen davalar sırasında Canpolat'ın daha önce psikolojik tedavi gördüğünü belirtmesi üzerine İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan akıl sağlığının yerinde olup olmadığı yönünde rapor istendi. Kurum tarafından hazırlanan raporda Canpolat'ın akıl sağlığının yerinde ve cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi. Raporda şu ifadeler yer aldı: "Muzaffer Canpolat'ın yapılan muayenesi, müşahedesi, tetkikleri ve adli dosyasının incelenmesi neticesinde, kendisinde ceza sorumluluğunu etkileyecek veya ortadan kaldıracak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı veya akıl zayıflığı tespit edilmediği, dava dosyasının tetkikinden de suç tarihinde suçunu takip eden günlerde de herhangi bir akli arıza içinde olduğuna delalet edecek tıbbı bulgu ve belgeye rastlanmadığı, sanığın Şeyma ve Tuğba Sarı'ya yönelik kasten öldürme, Hacer Sarı'ya yönelik kasten öldürmeye teşebbüs, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçlarına karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu kanaatine varılmıştır."

Görüntü dökümü: -------------------------------------Zanlı Muzaffer Canpolat'ın sağlık kontrolüne götürülüşü-Cenaze töreninden görüntüler-Detaylar

Muhammed Salih BÜYÜKÜSAMANCI/KONYA,

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Eskişehir'de 'HES kodu' kuyruğu

ESKİŞEHİR'de koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına getirilen HES kodu zorunluluğu yarın başlayacak. Bu nedenle kartlarını HES kodu ile eşleştirmek için son güne kalanlar belediyenin belirlediği merkezler önünde kuyruk oluşturdu.İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 'şehir içi toplu ulaşımda HES kodu sorgulaması' genelgesi ve Eskişehir Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararınca, şehir içi toplu taşıma araçlarını kullananların seyahat kartlarını HES kodları ile entegre etmeleri yönünde karar aldı. Yarın başlayacak uygulama öncesinde Sağlık Bakanlığı'nın HES (Hayat Eve Sığar) mobil uygulaması üzerinden alınan kodlarını toplu taşıma kartlarına eşleştirmek isteyenler Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın belirlediği merkezler önünde kuyruk oluşturdu. Odunpazarı ilçesine bağlı Arifiye Mahallesi'ndeki Büyükşehir Belediyesi Muhtarlar Şube Müdürlüğü'ne gelenler, girişte görevliler tarafından HES kodları kontrol edildikten sonra içeriye alınarak, HES kodu eşleştirme işlemleri yapılıyor. Uygulamanın yarın başlayacak olmasına rağmen son güne bıraktığını ifade eden Hatice Kaya, "Geç kalınmış bir uygulama oldu. Biraz sıra bekledik ama son güne bıraktığımız için bizim de hatamız varö dedi.HES KODU OLMAYAN, TRAMVAY VE OTOBÜSLERE BİNEMEYECEKSağlık Bakanlığı'nın mobil uygulaması Hayat Eve Sığar programı üzerinden alınan HES kodu, Eskişehir'deki toplu taşıma araçlarında 20 Kasım itibarıyla uygulamaya konacak. Seyahat kartlarında HES kodu olmayan ise toplu taşıma araçlarından yararlanamayacak.ARTAN VAKALAR ENDİŞE YARATIYORMart ayından bu yana Eskişehir'de 300 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği, pozitif vaka olarak evde 7 bin 800 kadar kişi, üç hastanede ise 800 kadar koronavirüs hastasının tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi olan hastalardan 186'sının yoğun bakımda, 44'ünün ise entübe olarak tedavi gördüğü belirtildi. Eskişehir'deki koronavirüs vakalarındaki artışı Sağlık Bakanlığı'nın HES mobil uygulamasına da yansıyor. Eskişehir'in risk haritasında kent neredeyse tamamında 'yüksek risk' anlamına gelen kırmızı renge boyandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Kuyrukta bekleyenler-İçeri girenler-HES kodu alamayan vatandaş röp-HES kodu almaya yardımcı olan belediye çalışanı-Ulaşım kartlarına HES kodu tanımlanması-Belediye çalışanları kod girişi-Tramvay turnikesinde kart okutanlar-Durağa girenler-Tramvaydan inen yolcular-Genel görüntüler

Haber - Kamera: Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ ESKİŞEHİR,

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Çırçır fabrikasında korkutan yangın

MERSİN'in Tarsus ilçesindeki bir çırçır fabrikasında elektrik kontağından çıkan yangında 40 ton pamuk balyası yanarken, 2 işçi dumandan etkilendi, bir işçi de yaralandı.

D-400 kara yolu üzerinde Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya'ya ait çırçır fabrikasında öğle saatlerinde elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler, depoda bulunan pamuk balyalarına sıçradı. İşçilerin ihbarı üzerine fabrikaya çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İki işçi dumandan etkilenirken, bir işçi alevler nedeniyle hafif yaralandı. İşçiler ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülürken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında 40 ton pamuk balyası kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ediyor.