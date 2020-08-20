Son dakika haberleri: DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

DİYARBAKIR HALİNDE YANGIN-1

Diyarbakır'da Sebze ve Meyve Hali'ndeki bir komisyoncuda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Gökyüzünü dumanla kaplayan yangın ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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DİYARBAKIR

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3 KİŞİNİN YARALANDIĞI LUNAPARKIN İŞLETMECİSİ: İMALAT HATASI VAR, BİZ DE MAĞDURUZ

Lunapark'ta halatı kopup, düşen oyuncakta yaralanan Deniz Kaplan o anları anlattı (2)

'İMALAT HATASI VAR, BİZ DE MAĞDURUZ'

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, kule asansörün halatının kopmasıyla yere çakılması sonucu 3 kişinin yaralandığı lunaparkın işletmecisi Hakkı Yakut (48), ilk kez böyle bir olayla karşı karşıya kaldığını söyledi. Oyuncağı üreten firmaya dava açmaya hazırlandıklarını belirten Yakut, "Olay günü misafirlerimiz geldi ve oyuncağa binmek istediler. Üçüncü tur bindikleri sırada oyuncak, düştü. Onları görünce koşarak geldik ve halatın koptuğunu gördük. Hemen ambulans çağırdık. Çok şükür, çok önemli bir şey yokmuş. Aileyle sürekli irtibat halindeyim. Çok üzgünüz çünkü amacımız, insanları eğlendirmek. Tüm personel olarak üzgünüz. Halat koptuktan sonra sebebini araştırmaya başladık ve tamburlar olması gerekenden ufak olduğu için koptuğunu saptadık. Yani imalat hatası var. Zaten kiralık olan bu oyuncağı paketleyip göndereceğiz. Çünkü biz de mağduruz. 25 yıldır bu işi yapıyorum ve ilk kez böyle bir şey başıma geldi" dedi.'ARIZAYI GİDERDİKTEN SONRA YENİDEN FAALİYETE SOKTUK, BU OLAY OLDU'Oyuncakların bakımının periyodik olarak yapıldığının altını çizen Yakut, "Bünyemizde makine mühendisimiz, tekniker ve teknisyenlerimiz bulunuyor. Onlarla birlikte periyodik olarak oyuncakların bakımını aksatmadan yapıyoruz. Ancak bu başka bir olay. Yukarıda olduğundan ve görme şansımız olmadığı için halat koptu. Pandemiden 2 ay önce bu oyuncağı kiraladık. 1 ay bakımdan geçirdikten sonra halatını yeniledik. Koronavirüs sebebiyle 5 ay hiç çalışmadı. Bayramda açtık ancak elektrik panosunda sorun olduğu için çalıştırmadık. O arızayı giderdikten sonra oyuncağı yeniden faaliyete soktuk ve bu olay meydana geldi. Aile için çok üzgünüm ve onlar için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Buraya gelen birinin ayağı takılıp düşse vicdanen rahatsız olurum. Umarım tekrarı yaşanmaz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Olayın yaşandığı lunaparkın işletmecisi Hakkı Yakut ile röp.-Lunaparktan görüntü-Oyuncaktan görüntü

Haber: Tolga TAHÇI - Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR,

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Elazığ'da polisten koronavirüs denetimi

ELAZIĞ'da polis ekiplerince kent genelinde koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelindeki iş yerleri ve toplu taşıma araçlarında koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim yapıldı. Ekipler, denetlemede sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyene önem verilmesi uyarısında bulundu. Denetime katılan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Şevket Avşar, denetimleri aralıksız sürdürdüklerini ifade ederek, "Toplu taşıma araçlarına yönelik uygulamalarımız devam ediyor. Bu uygulamalarımızda gerek yolcuların gerek sürücünün maske takıp takmadığı konusunda kontrollerimizi yapıyoruz. Buna ek olarak da özellikle minibüslerde fazla yolcu olup olmadığı konusunda denetimlerimiz devam ediyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------Denetimden detay-Kafelerden ve araçlardan detay-Şevket Avşar'ın açıklaması-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ÇÖTELİ- Serhat ÖZDEMİR/ELAZIĞ,

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HDP önündeki eylemde 353'üncü gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 143 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 353'üncü günde de sürdürdü. 2015 yılında, vatani görevi için usta birliğine giderken, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan Müslüm Altıntaş'ın annesi Songül Altıntaş, "1 yıldır buradayız ve burası son durağımız. Bırakmıyorlar. Ne istiyorsunuz bu çocuklardan? Bu ne zalimlik, bu ne vicdansızlık? Sonuna kadar buradayım" dedi.Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.15 AİLE, EVLADINA KAVUŞTUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, örgütten kaçıp, güvenlik güçlerine teslim oldu. Son olarak Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan da PKK'nın elinden kaçıp, teslim oldu. Böylelikle oturma eylemine katılıp, evlatlarına kavuşan aile sayısı 15'e çıktı. Hacire Akar dışındaki aileler, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Aileler, eylemleri sırasında, koronavirüs tedbirlerine de uyuyor.'BURASI SON DURAĞIMIZ'

Gaziantep'ten 5 Eylül günü gelerek, 2 Ekim 2015'te usta birliğine giderken, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kaçırılan oğlu Müslüm Altıntaş için oturma eylemine katılan Songül Altıntaş, "PKK, oğlumu kaçırdı. Oğlum vatani görevine giderken, otobüsü Tunceli Pülümür'de durdurdular. İki askeri aldılar. Benim oğlumu, bir de Adil Kavaklı'yı. Oğlumun peşindeyiz. Oğlumu alamıyoruz. Gitmedik yer bırakmadık. 1 yıldır da buradayız ve burası bizim son durağımız. Oğlumu bırakmıyorlar. Ne istiyorsunuz bu çocuklardan? Bu ne zalimlik, bu ne vicdansızlık? Niye bırakmıyorlar? Dayanacak gücüm kalmadı. Böyle bir vicdansızlık, zalimlik olamaz. HDP'yi de PKK'yı da kınıyorum. Ben oğlumu istiyorum. Almadan da gitmiyorum. Sonuna kadar buradayım. Kahrolsun PKK, kahrolsun HDP" diye konuştu.