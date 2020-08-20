Son dakika haberleri: DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

Son dakika haberleri: DHA YURT BÜLTENİ - 14

Son dakika haberleri... 1Diyarbakır'da Sebze ve Meyve Hali'ndeki bir komisyoncuda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Son dakika haberleri: DHA YURT BÜLTENİ - 14, System.String[]

DİYARBAKIR HALİNDE YANGIN-1

Diyarbakır'da Sebze ve Meyve Hali'ndeki bir komisyoncuda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Gökyüzünü dumanla kaplayan yangın ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

DİYARBAKIR

========================

3 KİŞİNİN YARALANDIĞI LUNAPARKIN İŞLETMECİSİ: İMALAT HATASI VAR, BİZ DE MAĞDURUZ

Lunapark'ta halatı kopup, düşen oyuncakta yaralanan Deniz Kaplan o anları anlattı (2)

'İMALAT HATASI VAR, BİZ DE MAĞDURUZ'

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, kule asansörün halatının kopmasıyla yere çakılması sonucu 3 kişinin yaralandığı lunaparkın işletmecisi Hakkı Yakut (48), ilk kez böyle bir olayla karşı karşıya kaldığını söyledi. Oyuncağı üreten firmaya dava açmaya hazırlandıklarını belirten Yakut, "Olay günü misafirlerimiz geldi ve oyuncağa binmek istediler. Üçüncü tur bindikleri sırada oyuncak, düştü. Onları görünce koşarak geldik ve halatın koptuğunu gördük. Hemen ambulans çağırdık. Çok şükür, çok önemli bir şey yokmuş. Aileyle sürekli irtibat halindeyim. Çok üzgünüz çünkü amacımız, insanları eğlendirmek. Tüm personel olarak üzgünüz. Halat koptuktan sonra sebebini araştırmaya başladık ve tamburlar olması gerekenden ufak olduğu için koptuğunu saptadık. Yani imalat hatası var. Zaten kiralık olan bu oyuncağı paketleyip göndereceğiz. Çünkü biz de mağduruz. 25 yıldır bu işi yapıyorum ve ilk kez böyle bir şey başıma geldi" dedi.'ARIZAYI GİDERDİKTEN SONRA YENİDEN FAALİYETE SOKTUK, BU OLAY OLDU'Oyuncakların bakımının periyodik olarak yapıldığının altını çizen Yakut, "Bünyemizde makine mühendisimiz, tekniker ve teknisyenlerimiz bulunuyor. Onlarla birlikte periyodik olarak oyuncakların bakımını aksatmadan yapıyoruz. Ancak bu başka bir olay. Yukarıda olduğundan ve görme şansımız olmadığı için halat koptu. Pandemiden 2 ay önce bu oyuncağı kiraladık. 1 ay bakımdan geçirdikten sonra halatını yeniledik. Koronavirüs sebebiyle 5 ay hiç çalışmadı. Bayramda açtık ancak elektrik panosunda sorun olduğu için çalıştırmadık. O arızayı giderdikten sonra oyuncağı yeniden faaliyete soktuk ve bu olay meydana geldi. Aile için çok üzgünüm ve onlar için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Buraya gelen birinin ayağı takılıp düşse vicdanen rahatsız olurum. Umarım tekrarı yaşanmaz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Olayın yaşandığı lunaparkın işletmecisi Hakkı Yakut ile röp.-Lunaparktan görüntü-Oyuncaktan görüntü

Haber: Tolga TAHÇI - Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR,

========================

Elazığ'da polisten koronavirüs denetimi

ELAZIĞ'da polis ekiplerince kent genelinde koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelindeki iş yerleri ve toplu taşıma araçlarında koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim yapıldı. Ekipler, denetlemede sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyene önem verilmesi uyarısında bulundu. Denetime katılan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Şevket Avşar, denetimleri aralıksız sürdürdüklerini ifade ederek, "Toplu taşıma araçlarına yönelik uygulamalarımız devam ediyor. Bu uygulamalarımızda gerek yolcuların gerek sürücünün maske takıp takmadığı konusunda kontrollerimizi yapıyoruz. Buna ek olarak da özellikle minibüslerde fazla yolcu olup olmadığı konusunda denetimlerimiz devam ediyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------Denetimden detay-Kafelerden ve araçlardan detay-Şevket Avşar'ın açıklaması-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ÇÖTELİ- Serhat ÖZDEMİR/ELAZIĞ,

========================

HDP önündeki eylemde 353'üncü gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 143 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 353'üncü günde de sürdürdü. 2015 yılında, vatani görevi için usta birliğine giderken, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan Müslüm Altıntaş'ın annesi Songül Altıntaş, "1 yıldır buradayız ve burası son durağımız. Bırakmıyorlar. Ne istiyorsunuz bu çocuklardan? Bu ne zalimlik, bu ne vicdansızlık? Sonuna kadar buradayım" dedi.Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.15 AİLE, EVLADINA KAVUŞTUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, örgütten kaçıp, güvenlik güçlerine teslim oldu. Son olarak Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan da PKK'nın elinden kaçıp, teslim oldu. Böylelikle oturma eylemine katılıp, evlatlarına kavuşan aile sayısı 15'e çıktı. Hacire Akar dışındaki aileler, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Aileler, eylemleri sırasında, koronavirüs tedbirlerine de uyuyor.'BURASI SON DURAĞIMIZ'

Gaziantep'ten 5 Eylül günü gelerek, 2 Ekim 2015'te usta birliğine giderken, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kaçırılan oğlu Müslüm Altıntaş için oturma eylemine katılan Songül Altıntaş, "PKK, oğlumu kaçırdı. Oğlum vatani görevine giderken, otobüsü Tunceli Pülümür'de durdurdular. İki askeri aldılar. Benim oğlumu, bir de Adil Kavaklı'yı. Oğlumun peşindeyiz. Oğlumu alamıyoruz. Gitmedik yer bırakmadık. 1 yıldır da buradayız ve burası bizim son durağımız. Oğlumu bırakmıyorlar. Ne istiyorsunuz bu çocuklardan? Bu ne zalimlik, bu ne vicdansızlık? Niye bırakmıyorlar? Dayanacak gücüm kalmadı. Böyle bir vicdansızlık, zalimlik olamaz. HDP'yi de PKK'yı da kınıyorum. Ben oğlumu istiyorum. Almadan da gitmiyorum. Sonuna kadar buradayım. Kahrolsun PKK, kahrolsun HDP" diye konuştu.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 15:44

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

İş insanına kanlı pusu! Uzun namlulu silahlarla taradılar Türkiye'den Avrupa Birliği'ne Doğu Akdeniz tepkisi: Konsey, Yunanistan ve GKRY'nin esiri olduğunu bir kez daha teyit etti Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'özel okul' krizine ilişkin açıklama: Velilerin taleplerinin takipçisi olacağız CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem'e yeni görev Selahattin Demirtaş'tan muhalefete ittifak çağrısı! Önerilerini 9 maddeyle sıraladı Öfkeli kadın, park halindeki otomobile demir çubukla böyle saldırdı Son Dakika: Türkiye'de 20 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1412 yeni vaka tespit edildi Tartıştığı kadınlara bıçak çeken şahıs halkın tepkisiyle karşılaşınca karakola sığındı Son Dakika: Beşiktaş, Alanyasporlu Welinton'u 3 yıllığına kadrosuna kattı EGM, "Ankara Kuşu" isimli Twitter hesabının kullanıcısı hakkında suç duyurusunda bulundu Terör örgütü PKK'nın bomba yüklü 2 maket uçağı düşürüldü Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı Akrabasını ihbar ettiği için öldürülme korkusuyla kendini yakan genç hayatını kaybetti TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'nın "Devlete kırgın mısınız?" sorusuna verdiği yanıt mest etti Meteoroloji'den 8 kente "çok kuvvetli" yağış uyarısı
Fatih Karagümrük, İtalyan kaleci Emiliano Viviano'yu kadrosuna kattı Fatih Karagümrük, İtalyan kaleci Emiliano Viviano'yu kadrosuna kattı         
16:35
26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz? 26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz?         
16:20
Yunan istihbaratçı Kalenderidis'ten ülkesini karıştıracak Türkiye itirafı: Kaybolmuş ve yenilmiş durumdayız Yunan istihbaratçı Kalenderidis'ten ülkesini karıştıracak Türkiye itirafı: Kaybolmuş ve yenilmiş durumdayız         
16:09
Toprağa gömülü cansız bedeni bulunan yaşlı adamın katili, çaycı çıktı Toprağa gömülü cansız bedeni bulunan yaşlı adamın katili, çaycı çıktı         
15:35
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı         
14:59
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti         
14:48
3 yaşındaki kızın çaresizliği! İki babası da kayıp olduğu için ortada kaldı 3 yaşındaki kızın çaresizliği! İki babası da kayıp olduğu için ortada kaldı         
14:13
"Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı         
13:28
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı         
13:15
Erdoğan'ın açıklayacağı müjde Yunanistan'ı telaşa soktu: İsrail'in servis ettiği uydu görüntülerine sarıldılar Erdoğan'ın açıklayacağı müjde Yunanistan'ı telaşa soktu: İsrail'in servis ettiği uydu görüntülerine sarıldılar         
12:51
Sandalye ile darbedilen talihsiz güvenlik, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti Sandalye ile darbedilen talihsiz güvenlik, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti         
12:51
Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek         
12:35
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler         
12:21
Kaçak elektrik kullanan vatandaşlar, ekipleri içeri almadı Kaçak elektrik kullanan vatandaşlar, ekipleri içeri almadı         
12:02
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi         
11:52
Tasarımcı Emre Erdemoğlu'nun defilesinde Murat Dalkılıç rüzgarı Tasarımcı Emre Erdemoğlu'nun defilesinde Murat Dalkılıç rüzgarı         
11:42
YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı         
11:18
Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
11:14
Özgecan ve Münevver gibi olmak istemiyor! Saplantılı aşığın 7 yıldır yaşattıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı Özgecan ve Münevver gibi olmak istemiyor! Saplantılı aşığın 7 yıldır yaşattıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
11:13
TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak         
11:12
Son Dakika: Maske takmayan kadını gözaltına alırken darp eden 2 polis görevden uzaklaştırıldı Son Dakika: Maske takmayan kadını gözaltına alırken darp eden 2 polis görevden uzaklaştırıldı         
10:59
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti         
10:54
Rusya'da zehirlenen muhalefet liderinin durumu ciddi Rusya'da zehirlenen muhalefet liderinin durumu ciddi         
10:38
Uzman çavuşun tecavüzü sonrası canına kıyan İpek'in ölmeden önce verdiği ifade ortaya çıktı Uzman çavuşun tecavüzü sonrası canına kıyan İpek'in ölmeden önce verdiği ifade ortaya çıktı         
10:33
Fakirlere dağıtacağız yalanıyla bayramda 41 ton et toplayıp sucuk yaptılar Fakirlere dağıtacağız yalanıyla bayramda 41 ton et toplayıp sucuk yaptılar         
10:03
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi         
09:46
Genç kız, bina girişinde cinsel istismara uğradı! Şüpheliyi gören mahalleli sokağa döküldü Genç kız, bina girişinde cinsel istismara uğradı! Şüpheliyi gören mahalleli sokağa döküldü         
09:14
Alkollü çıkan taksiciyi yanındaki kadın kurtarmak istedi: Ben içirdim Alkollü çıkan taksiciyi yanındaki kadın kurtarmak istedi: Ben içirdim         
09:14
Öfkesini alamadı, direksiyonu kalabalığın üzerine sürdü! Korku dolu anlar kamerada Öfkesini alamadı, direksiyonu kalabalığın üzerine sürdü! Korku dolu anlar kamerada         
09:00
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu         
08:04
Yunanistan Başbakanı Miçotakis geri adım attı Yunanistan Başbakanı Miçotakis geri adım attı         
07:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2020 22:28:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei