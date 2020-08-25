Son dakika haberleri: DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

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Son dakika gündem haberine göre Mersin'e şehit ateşi düştüHAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde askeri tatbikat sırasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mesut Yıldırım'ın (27) Mersin'de yaşayan ailesine acı haber verildi.

Mersin'e şehit ateşi düştü HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde askeri tatbikat sırasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mesut Yıldırım'ın (27) Mersin'de yaşayan ailesine acı haber verildi. Hakkari Şemdinli'de üs bölgesinde alarm tatbikatı uygulaması sırasında dengesini kaybederek kayalıklardan düşen ve ağır yaralanan Yıldırım, götürüldüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şehidin evine giden askeri ve mülki yetkililer tarafından, şehidin babası Duran ve annesi Eşe Yıldırım'a acı haberi verildi. Şehidin merkez Toroslar ilçesinde bulunan baba evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Bekar olduğu öğrenilen şehidin evinin önüne taziye çadırı kuruldu, Kuran-ı Kerim okundu.

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 15:47

Kaynak: DHA

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