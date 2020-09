Son dakika haberleri! DHA YURT BÜLTENİ-14 - Son Dakika

Karantinada olması gereken kişi evine gönderildi

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, annesi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alınan engelli Atıf G.'yi sokakta görenler polise haber verdi. Polis, el arabasıyla hurda toplayan Atıf G.'nin evine gitmesini sağladı.

Gölcük Hisareyn Mahallesi'nde annesi koronavirüs şüphesiyle evde karantinaya alınan zihinsel engelli Atıf G.'yi bugün öğle saatlerinde sokakta gören vatandaşlar, polise haber verdi. Polis ekibi, el arabasıyla sokakta hurda toplayan Atıf G.'nin yanına geldi. Polisler, sosyal mesafeyi koruyarak Atıf G.'den maskesini takmasını istedi. Atıf G.'nin evine gitmesi istenilirken, polis ekibi de arkasından takipte bulundu. Polis, koronavirüs şüphesiyle annesi karantinaya alınan, kendisi de evde bulunması gereken Atıf G.'den evden çıkmamasını istedi.

Vali Köşger: İzmir'deki vaka artışlarında tatilcilerin etkisi oldu

İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, beraberindeki heyetle birlikte Kordonboyu'ndaki kafeterya ve restoranlarda koronavirüs denetimi gerçekleştirdi. Köşer, başta İstanbul olmak üzere dış illerden gelen tatilcilerin, İzmir'deki koronavirüs vaka sayılarının artmasında etkili olduğunu söyledi. Çeşme'de, kurallara uymayan 15-17 beach kulübün 15'er süreyle kapatıldığını hatırlatan Köşger, "Bunu, başka müesseselere de can yakıcı bir şekilde uygulamak istemeyiz, herkes kurallara uysun" dedi.İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, beraberindeki Konak Belediye Başkanı Abdul Batur ile birlikte, Kordonboyu'nda koronavirüs denetimi gerçekleştirdi. Süpermarket, kafeterya ve restoran gibi işletmeleri dolaşan Köşger, eksik gördüğü tedbirler konusunda işyeri görevlilerini uyardı. Denetim yapmak için girdiği bir restoranda İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ile karşılaşan Köşger ve Batur, bir süre Özgener ile sohbet etti. Köşger, restoranlarda birbirlerine yakın oturan müşterileri de uyararak, uzaklaşmalarını istedi.Denetim sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Vali Köşger, alınan önlemleri yerinde gördüğünü ve bunun tüm İzmir'e örnek olmasını dilediğini belirterek, "Bu işin şakası yok, ciddiye almak lazım. Ben, vakaların artışa geçtiğini her denetim sonrası sizlere söylüyorum. Biz denetimleri sıklaştırıyoruz. Yeni ilave tedbirler de geldi. Düğün salonlarıyla ilgili yeni tedbirler aldık. Eğer vatandaşlarımız kurallara riayet etmezse, bu farklı sıkıntılara da sebebiyet verebilir. Bazı şehirlerimizde duyuyoruz ki durum daha kötü noktalara gitmiş durumda. Bütün gayretimiz, işin kontrolden çıkmaması için. Şu an İzmir'de kontrol altında gidiyor ancak kontrolden gitmemesi için tedbirleri vaktiyle almak lazım. Vatandaşlarımız kurallara riayet etmezse, her vatandaşın başına polis dikmemiz mümkün değil. Biliyorsunuz biz, düğün salonlarından mütevellit bir artış olduğunu görünce, düğün salonlarındaki bir takım kuralları değiştirip polisiye tedbirler almıştık. Her düğün salonuna güvenlik görevlisi koymuştuk. Bizim bu uygulamamıza müteakip, İçişleri Bakanlığımız da bir genelgeyle bu uygulamayı tüm Türkiye'ye teşmil etti. Düğün salonlarına veya toplu organizasyon yapılan yerlerde bazı tedbirler alınabilir ama her vatandaşın başına polis koyulmasının imkanı yok. Kimden nasıl bir bulaş alacağımızı bilemiyoruz. Ben veya siz basın mensuplarından birisi bu virüsü taşıyor ve bulaştırıyor olabilir. Maske takmak ve mesafeye riayet etmek bu işi yüzde 99 derecesinde çözüyor" dedi.'VAKA ARTIŞLARINDA TATİLCİLERİN ETKİSİ OLDU'Köşger, İzmir'deki vaka artışlarında dış şehirlerden tatil için gelen vatandaşların etkisinin olup olmadığı sorusuna şöyle cevap verdi: "Tatilcilerin elbette vaka artışlarında etkisi oldu. İstanbul'dan büyük bir nüfus, şehrimize doğru, tatil beldelerimize doğru kaydı. Malum olduğu gibi işin başında bu beach kulüplerle ilgili hemen tedbirler almıştık. Özellikle Çeşme'de kurallara uyulmadığını gördükten sonra 15-17 tane beach kulüp, 15'er gün süreyle kapatıldı. Bunu başka müesseselere can yakıcı bir şekilde uygulamak istemeyiz, herkes kurallara uysun. Biz, hayat normal seyrinde devam etsin diyoruz. Tatile gidecek tatile gitsin ancak bu 3-5 basit kurala uyarak tatillerini yapsınlar. Hayat normal seyrinde devam etsin, hayatı durduramayız, hayat devam edecek. Ancak 3-5 basit kuralara riayet ederek bunlar olacak. Ekonomik faaliyetler devam etsin, restoranlar çalışsın, işyerleri çalışsın, fabrikalar üretmeye devam etsin, ancak tüm bunları kurallara uyarak yapalım"'KONSER, MİTİNG VE YÜRÜYÜŞLERİ RÖLANTİYE ALALIM'Kordon'daki kalabalıkla alakalı olarak önlem alınıp alınmayacağına ilişkin de konuşan Köşger, "Açık alanlarla ilgili şu an bir çalışma gündemde değil, ancak ileride ihtiyaç duyulursa olabilir. Biz yürüyüş, miting, konser gibi organizasyonları rölantiye almaktan yanayız. Buna niyetlenen kurum kuruluş ve şahıslara da buradan rica ediyoruz, bu işin şakası yok, ciddiye alalım ve keyfe keder faaliyetleri rölantiye alalım" dedi.

Van Valisi Bilmez: Vatandaşlardan duyarlılık bekliyoruz

VAN'da koronavirüs önlemleri kapsamında denetim yapıldı. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, vatandaşlardan tedbirli olmalarını istedi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı İsa Berge ile birlikte koronavirüs denetimine katıldı. Esnafı ziyaret eden Vali Bilmez, esnafı maske, sosyal mesafe ve temizlik konularında uyardı. Vatandaşlardan da tedbirli olmalarını istedi.Vali Bilmez, kent ve ilçelerin tamamında ekiplerin denetimler yaparak, vatandaşları salgına karşı uyardığını söyledi. Kentte düğünlerin sadece nikah töreni şeklinde yapılabileceğini belirten Vali Bilmez, "Düğün törenlerine müsaade edilmiyor. Nikah törenleri de iki saatte tamamlanmak zorunda. Tüm düğünlere gözlemci gönderiyoruz. Bulaş en çok düğünlerde olmakta. Bu konuda bir duyarlılık bekliyoruz" dedi.

Sağlık İl Müdürlüğü bünyesinde bir kriz merkezi oluşturduklarını ve 24 saat esasına göre nöbet tutulduğunu kaydeden Vali Bilmez, "Pozitif vakaların hastane acillerinde beklemelerini istemiyoruz. Vatandaşlarımız bu kriz merkezini aradıklarında sağlık ekiplerimiz evde muayene yapıyor. Burada numuneler alınıp, laboratuvar ortamında testi yapılıyor. 128 mobil ekip oluşturuldu. Her ekipte bir doktor var. Yoğun bakımda yatan hasta sayımızda artış var. Yer konusunda herhangi bir sıkıntı yok. Hastane doluluk oranımız çok fazla değil. Yatak sayısı yeterli" diye konuştu.

Kum fırtınası nedeniyle zincirleme kaza: 8 yaralı

KONYA- Aksaray karayolunda kum fırtanası nedeniyle görüş mesafesinin sıfır metreye kadar düşmesi üzerine her iki yönde toplam 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı. Fırtına nedeniyle karayolu geçici bir süreliğine ulaşıma kapandı.

Kaza, saat 14.40 sıralarında Konya- Aksaray karayolu kent merkezi girişinde meydana geldi. Aniden başlayan kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesi sıfır metreye kadar düşmesi üzerine Konya istimatine gelen 7 otomobilin zincirleme kazaya karıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Aynı bölgede Aksaray istikametinde ise 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralı 8 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Fırtına nedeniyle karayolu geçici bir süreliğine ulaşıma kapandı.