Son dakika haberleri... DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

Son dakika haberleri... DHA YURT BÜLTENİ - 14

19.10.2020 15:04
Son dakika haberleri... DHA YURT BÜLTENİ - 14, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Terör örgütü PKK'nın eylem hazırlığındaki uyuyan hücrelerine operasyon: 4 terörist yakalandı (1)Diyarbakır ve İstanbul'da terör örgütü PKK'nın uyuyan hücrelerine yönelik operasyonda biri devlet hastanesinde anestezi teknikeri olan 4 terörist eylem hazırlığındayken eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Terör örgütü PKK'nın eylem hazırlığındaki uyuyan hücrelerine operasyon: 4 terörist yakalandı (1)

Diyarbakır ve İstanbul'da terör örgütü PKK'nın uyuyan hücrelerine yönelik operasyonda biri devlet hastanesinde anestezi teknikeri olan 4 terörist eylem hazırlığındayken eş zamanlı operasyonla yakalandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Teröristlerin adliyeye sevk edilişi

Haber-Kamera: Mehmet Muıcahit CEYLAN-Serdar SUNAR/ DİYARBAKIR

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BABASINI ÖLDÜREN GENÇ TUTUKLANDI Babasını 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü: 'Cinnet getirdim, pişmanım' dedi (2)

Aksaray'da  babası Atlas İnce'yi (54) başından ve vücudunun 10 yerinden bıçaklayarak öldüren, psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen Onur İnce (28), sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

AKSARAY

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Karadeniz açıklarında ilk sondaj faaliyetini tamamlayan Fatih, Zonguldak'ta demir attı

ZONGULDAK açıklarında sondaj faaliyetlerini tamamlayan Fatih Sondaj Gemisi, ikmal ve lojistik faaliyetlerini gerçekleştirdiği Filyos Limanı yakınına demir attı. Fatih gemisi, dronla havadan görüntülendi.Zonguldak'ın 175 kilometre açığında 21 Ağustos'ta doğal gaz arama çalışmasına başlayan Fatih, geçen cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 405 milyar metreküplük rezerv keşfi açıklamasının ardından çalışmalarına ara verdi. Fatih gemisi, ikmal ve lojistik faaliyetlerini gerçekleştirdiği Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde bulunan liman yakınına demir attı. Fatih gemisi, dronla havadan görüntülendi. Fatih gemisinin, bakım ve onarım çalışmalarından sonra Kanuni gemisiyle birlikte Karadeniz'de doğal gaz arama çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜDrone ile çekilen görüntülerGemiden görüntüler

HABER-KAMERA:  Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,

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Koronavirüsü yenen sağlık müdürlüğü basın sorumlusu: Kime, ne etki yapacak belli değil

KAYSERİ Sağlık Müdürlüğü Basın ve İletişim Sorumlusu Murat Özdeniz (52), 1 ay süren tedavisinin ardından koronavirüsü yenerek, görevine yeniden başladı. Özdeniz, "Bazı vatandaşlarımızda ne yazık ki 'Ben çok rahat atlatırım' düşüncesi söz konusu. Hakikaten düşündüğünüz gibi değil. Koronavirüsün kime, ne etki yapacağı hiçbir zaman belli olmuyor" dedi. İl Sağlık Müdürlüğü'nde Basın ve İletişim Sorumlusu Murat Özdeniz, 7 Eylül'de, kas ağrısı ve halsizlik şikayetleriyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Özdeniz, kendisini evde izole etti, ilaç tedavisine başladı. Bu süreçte sağlık durumu kötüleşen Özdeniz, 10 Eylül'de ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. 15 gün tedavi gören Özdeniz, kendisini evde izole etmesi için taburcu edildi. 15 gün de evde kalan Özdeniz, 1 aylık süreçte koronavirüsü yendi.'SÜREÇ KİŞİLERDE FARKLI SEYREDİYOR'Hastalığın ardından görevine tekrar başlayan Murat Özdeniz, "Şükürler olsun, koronavirüsü atlattım. Bu süreç hiç de hafife alınacak bir süreç değil. Yaklaşık 1 ay önce çeşitli ağrılar hissetmeye başlamıştım. Hemen PCR testi yaptırdım. PCR testi sonucu pozitif çıktı. 3 gün kadar ilk tedavi başlamıştı. Evde tedavi oluyordum sonra durumumun ağırlaşması üzerine Kayseri Şehir Hastanesi'ne yönlendirildim. 15 gün Kayseri Şehir Hastanesi'nde kaldım. Süreç kişilerde çok farklı seyrediyor. Kimisi çok rahat atlatabiliyor. Benimkisi bir noktada çok ağır olmuştu. Kayseri Şehir Hastanesi hekim ve çalışanlarının büyük yardım ve destekleri ile hastalığı atlattım" diye konuştu. 'BANA BİR ŞEY OLMAZ, DÜŞÜNCESİ VAR'

Hastalığı yenmesine rağmen bazı rahatsızlıklarının devam ettiğini kaydeden Özdeniz, "'Eski sağlığıma kavuştum' diyemem. Kısa mesafede bile yorgunluklarım olabiliyor. Bazı vatandaşlarımızda ne yazık ki 'Bana bir şey olmaz, ben çok rahat atlatırım' düşüncesi söz konusu. Hakikaten düşündüğünüz gibi değil. Henüz bilinmeyen bir virüs ile karşı karşıyayız. Koronavirüsün kime, ne etki yapacağı hiçbir zaman belli olmuyor. Maske her an yanımızda. İlk günden beri bakanlığımızın açıklamış olduğu sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyuyor, vatandaşlarımızı da bu konu da bilgilendiriyorum. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ile katıldığımız denetlemelerde vatandaşları bilgilendiriyoruz. Vatandaşlara bu konunun ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım" dedi.

Operasyon, Terörist, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika


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