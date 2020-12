Son dakika haberleri... DHA YURT BÜLTENİ-14 - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: TOGG otomobillerde yerli lityum batarya kullanılacak (2)

'BU YÖNTEMLE LİTYUM ÜRETİMİ DÜNYADA BİR İLK'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki Etimaden Kırkla Müdürlüğü'nde yer alan Türkiye'nin ilk lityum karbonat üretim tesisi açılışında yer aldı. Bu yöntemle dünyada ilk kez lityum karbonat üretildiğini ifade eden Dönmez, "Pek çok zorluğa rağmen, 2020 yılı enerji sektörümüz için milletimize müjdeler verdiğimiz, rekorlarımızı tazelediğimiz, Mavi Vatan'daki egemenlik haklarımızı pekiştirdiğimiz ve enerji teknolojilerinin yerlileştirilmesi adına büyük adımlar attığımız bir yıl oldu. Bugün yerlileştirme adımlarımıza bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yüzde yüz yerli Ar-Ge ile rafine bor üretimi esnasında ortaya çıkan sıvı atıklardan lityum üreteceğiz. Bu yöntemle lityum üretimi Eti Maden'e özgü ve dünyada bir ilk. Üretim yönteminin patentini almak için başvuruda bulunduk. İnşallah onaylanmasıyla birlikte Türkiye, bu alanda örnek alınan bir ülke olacakö dedi.

Balıkesir Bigadiç, Kütahya Emet ve Eskişehir Kırka da ki bor yataklarından belli oranlarda lityum içerdiğini hatırlatan Bakan Dönmez şunları söyledi:

"Ancak geleneksel üretim metodu ekonomik olmadığı için bugüne kadar bor atıklarındaki lityumu değerlendirmek mümkün olmadı. Eti Maden'deki arkadaşlarımız bu durumu tersine çevirmek için tam üç yıldır yoğun bir Ar-Ge faaliyeti yürüttü. ve hamd olsun Türkiye, bugün artık kendine has bir yöntemle atıklardaki bor ve lityumu ayrıştırarak, lityum karbonat ve satılabilir bor ürünlerini kendi teknolojisi ve kendi insan kaynağıyla üreten bir ülke oldu. Eskişehir Kırka da hayata geçen pilot tesisimiz ilk etapta yıllık 10 tonluk üretim yapacak. Tesisimiz tam kapasite devreye girdiğinde, yıllık 600 tonluk bir üretimle inşallah Türkiye'nin lityum ihtiyacının yarısını buradan karşılayacağız. Böylece yıllık 20 milyon dolara denk gelen lityum ithalatının da önüne geçmiş olacağız. Başta yerli otomobilimiz TOGG olmak üzere, mobil cihazlar, tabletler, bilgisayarlar gibi akıllı teknolojilerde yerli lityumun kullanılmasıyla, ileri teknolojilerde yerlilik oranının artmasına önemli bir katkı sağlayacağız. Tesisimizde ayrıca, lityum karbonat üretiminin yanı sıra yan ürün olarak boraks dekahidrat üretimi de yapacağız. Böylece Eti Maden, dünyada lider olduğu bor ürünleri üretiminde de kapasite artışına gitmiş olacak. Eskişehir Kırka ayrıca bordan temizlik ürünümüz BORON'un tesislerine de ev sahipliği yapıyor. Geçtiğimiz hafta BORON temizlik ürünleri ailesine bulaşıklar için kullanılan 3 yeni ürünümüzü daha ekledik. Gelen taleplere göre arkadaşlarımız yeni ürünlerin Ar-Ge'si için de burada çalışmalarını sürdürüyorlarö

Lityum üretim tesisinin doğaya saygılı, geri dönüşüm odaklı ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla hayata geçirdiklerini belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, mevcut stok sahasında bulunan atıklar lityum üretmek için değerlendirilecek ve böylece yeni atık depolama alanlarına duyulan ihtiyacında azalacağını söyledi. Tesislerde yılda yaklaşık 440 bin metreküplük sıvı atık işleneceğini anlatan Bakan Dönmez, "Bu atığın yüzde 90'ını geri kazanacağız. Atık depolama maliyetinin azalmasıyla yılda 1 milyon 300 bin dolarlık depolama maliyetinden de tasarruf etmiş olacağız.

Türkiye'nin vizyon projelerinin, dünya markası olacak işlerinin arkasında bu tesisimiz olacak inşallah. Büyük ve Güçlü Türkiye idealimizi gerçeğe dönüştürecek önemli bir adım olacak. Türkiye'nin bor cevheri, Türkiye'nin lityumuna, Türkiye'nin lityumu Türkiye'nin enerjisine hayat verecek. İnşallah devamında gelecek yeni Ar-Ge ve inovasyon projelerini de teşvik edecek. Hamd olsun bugün geldiğimiz noktada 2021'e dair umutlarımızı tazeliyoruz. Bu umut, inanç, azim ve kararlılık 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize ulaşmak için bizlere güç ve moral veriyor. Her türlü zorluğa, badireye, yıldırmaya, engele rağmen milletimizle birlikte çıktığımız bu yolda, sizin liderliğinizle hiç durmadan, yorulmadan hep birlikte hedefe varacağız inşallah. Sözlerime burada son verirken bu büyük projelerin hayata geçmesine öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımıza, Eti Maden Genel Müdürümüze, yöneticilerimize, projeyi geliştiren Ar-Ge ekibimize, mühendis ve işçi kardeşlerimize milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Tesisimiz ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsunö ifadelerini kullandı.

5 katlı binanın altından yol geçiyor-TEKRAR

SAMSUN'un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde 5 katlı binanın altından sokak geçiyor. 'Çıkmaz sokak' olarak adlandırılan geçitl, yayalar tarafından kullanılıyor.

İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi Hisar Sokak'ta yıllar önce imar planında yol görünen araziye vatandaşlar 8 katlı kaçak bina inşa etti. Belediyenin girişimleri sonucu 8 yıl önce bina yıkıldı. Yıkılan binanın arkasında kalan ve altından yol geçen 5 katlı binada ortaya çıktı. 8 katlı binanın yıkılmasıyla sokaktan yaya geçişi 5 katlı binanın altından yapılmaya başlandı. Apartmanın altından geçen sokak mahalle sakinlerinin ulaşımını kolaylaştırdı. Ancak altından yaya yolu geçen binayı görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.'BİZİM İÇİN KESTİRME YOL'Yolun evlerine giderken kendilerine çok kolaylık sağladığını ifade eden mahalle sakinlerinden Emre Öztürk, "Yıllardır bu sokaktan geçiyoruz. Çok ilginç bir sokak. Farklı bir yapı, burada oturanlar bu yoldan memnun mu değil mi bilemiyoruz. Ama bizim evimize gidebilmemiz için çok kestirme bir yol. Bizim için çok iyi kestirme oluyor. Zamanında bu şekilde yapılmış ve günümüzde de bu şekilde kullanıyoruzö dedi.Şerif Ay da, "Beş katlı bu binanın altından yol geçiyor. Vatandaşlar buradan gelip geçiyor. Gün içerisinde evleri alt sokakta olan vatandaşlara kestirme bir yol oluyor. 4 yıldır burada yaşıyorum bu sokak bu şekilde kullanılıyor. İlk gördüğümde şaşırmıştım bende, burayı nasıl yapmışlar diye düşünüyordum. Bizde gün içerisinde çokça bu yolu kullanıyoruz. Buradan geçenlerde şaşırıyorlar, onlarda çözmeye çalışıyorlarö şeklinde konuştu.

Yangında hayatını kaybeden baba ve kızı son yolculuğuna uğurlandı

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde sobayı yakmak için dökülen benzinin parlaması sonucu çıkan yangında hayatını kaybeden Seyfi Altın (45) ve kızı Rabia Su Altın (4) son yolculuğuna uğurlandı.

Dün gece, Arifiye ilçesi Türkçaybaşı Mahallesi'nde 704. Sokak üzerinde bulunan evlerinde sobayı tutuşturmak için dökülen benzinin parlaması üzerine çıkan yangında, Seyfi Altın ve kızı Rabia Su Altın hayatını kaybederken, Mirza Altın (10) yaralandı. Vücudunda yanıklar oluşan Mirza Altın, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Seyfi Altın'ın hamile olan eşinden ayrı yaşamaya başladığı, hafta sonu vakit geçirmek için çocuklarını yanına aldığı öğrenildi.

Yangında yaşamlarını kaybeden Seyfi Altın ile kızı Rabia Su Altın'ın cenazeleri kılınan cenaze namazının ardından Türkçaybaşı Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta toprağa verildi.

Metruk evde atık toplayan genç, duvarın çökmesiyle ağır yaralandı

DİYARBAKIR'da, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen 2 katlı metruk evde atık toplayan 17 yaşındaki D.O., duvarın çökmesiyle enkaz altında kalarak ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde merkez Yenişehir ilçesindeki Şehitlik 247'nci sokakta meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen D.O., 2 katlı metruk evde atık toplamaya geldi. D.O., atık topladığı sırada duvarın çökmesiyle enkaz altında kaldı. D.O.'nun enkazın altında kaldığını gören çevredekiler sağlık görevlileri ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan D.O., ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan D.O.'nun sağlık durumunun ciddiyetinin sürdüğü bildirildi.