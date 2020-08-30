Son dakika haberleri! DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

Antalya'da seraların yakınındaki otluk alanda yangın (1)

ANTALYA'nın Aksu ilçesinde otluk ve çalılık alanda başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Yangının seralara sıçramaması için çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Yangın saat 12.30 sıralarında Aksu ilçesine bağlı Pınarlı Mahallesi'ndeki otluk ve çalılık alanda çıktı. Sebebi henüz bilinmeyen yangın rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüdü. Hızla yayılan yangın çevredeki ağaçlara da sıçradı. Dumanı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlerin çevredeki seralara sıçramaması için yoğun çaba sarf ederken, bölge halkı da ekiplere destek veriyor.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

HABER: Süleyman EKİN- Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

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Datça'da denizde ve karada 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu yaşandı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu deniz ve karadaki etkinliklerle yaşandı. 58 teknenin katılımıyla oluşturulan konvoy renkli görüntüler oluşturdu.

Datça'da 30 Ağustos Zafer bayramı farklı etkinliklerle kutlandı. Datça - Marmaris karayolu 30'uncu kilometresindeki Aktur Tatil Sitesi'nde yelken severler tarafından organize edilen etkinlikte 58 teknenin katılımıyla denizde konvoy oluşturuldu. Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatılan tekneler Kurucabük Koyu'ndan denize çıkarak 2 millik bir seyir sonucunda Çiftlik Koyu'nda karada yürüyen site sakinleriyle buluştu. Yürüyüş boyunca hem denizde hem de karada klaksonlar eşliğinde marşlar ve şarkılar söylendi. Katılımcıların, kırmızı - beyaz ağırlıklı giyindiği kortej, Çiftlik Koyu boyunca denizdeki tekneleri selamladı.

Tertip Komitesi adına Hasan Tankaya (63) Aktur Tatil Sitesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın her yıl benzeri etkinliklerle kutlandığına dikkat çekerek, "Son 4 yıldır denizde yelken severlerinde katılımıyla konvoy oluşturuluyor. Her geçen yıl tekne katılım sayısı artıyor. Geçen yıl 30 teknenin eşlik ettiği organizasyon bu yıl 58 teknenin katılmasıyla gerçekleştirildi. Kurucabük Koyu'ndan başlayan etkinlik 2 millik seyir sonrası Çiftlik Koyu'nda kıyıdaki halkla bütünleşerek sona erdi. Aktur Sitesi'nde yaşayanların ülke bayrak sevgisi görülmeye değer " dedi.