Son dakika haberleri! DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

Son dakika haberleri! DHA YURT BÜLTENİ - 16

Son dakika haberi... Antalya'da seraların yakınındaki otluk alanda yangın (1)ANTALYA'nın Aksu ilçesinde otluk ve çalılık alanda başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

Son dakika haberleri! DHA YURT BÜLTENİ - 16, System.String[]

Antalya'da seraların yakınındaki otluk alanda yangın (1)

ANTALYA'nın Aksu ilçesinde otluk ve çalılık alanda başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Yangının seralara sıçramaması için çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Yangın saat 12.30 sıralarında Aksu ilçesine bağlı Pınarlı Mahallesi'ndeki otluk ve çalılık alanda çıktı. Sebebi henüz bilinmeyen yangın rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüdü. Hızla yayılan yangın çevredeki ağaçlara da sıçradı. Dumanı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlerin çevredeki seralara sıçramaması için yoğun çaba sarf ederken, bölge halkı da ekiplere destek veriyor.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

HABER: Süleyman EKİN- Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

========================================

Datça'da denizde ve karada 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu yaşandı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu deniz ve karadaki etkinliklerle yaşandı. 58 teknenin katılımıyla oluşturulan konvoy renkli görüntüler oluşturdu.

Datça'da 30 Ağustos Zafer bayramı farklı etkinliklerle kutlandı. Datça - Marmaris karayolu 30'uncu kilometresindeki Aktur Tatil Sitesi'nde yelken severler tarafından organize edilen etkinlikte 58 teknenin katılımıyla denizde konvoy oluşturuldu. Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatılan tekneler Kurucabük Koyu'ndan denize çıkarak 2 millik bir seyir sonucunda Çiftlik Koyu'nda karada yürüyen site sakinleriyle buluştu. Yürüyüş boyunca hem denizde hem de karada klaksonlar eşliğinde marşlar ve şarkılar söylendi. Katılımcıların, kırmızı - beyaz ağırlıklı giyindiği kortej,  Çiftlik Koyu boyunca denizdeki tekneleri selamladı.

Tertip Komitesi adına Hasan Tankaya (63) Aktur Tatil Sitesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın her yıl benzeri etkinliklerle kutlandığına dikkat çekerek, "Son 4 yıldır denizde yelken severlerinde katılımıyla konvoy oluşturuluyor. Her geçen yıl tekne katılım sayısı artıyor. Geçen yıl 30 teknenin eşlik ettiği organizasyon bu yıl 58 teknenin katılmasıyla gerçekleştirildi. Kurucabük Koyu'ndan başlayan etkinlik 2 millik seyir sonrası Çiftlik Koyu'nda kıyıdaki halkla bütünleşerek sona erdi. Aktur Sitesi'nde yaşayanların ülke bayrak sevgisi görülmeye değer " dedi.

Zafer Haftası, Antalya, Aksu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 13:26 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Yunanistan, 30 Ağustos'un yıl dönümünde 2 km uzağımızdaki adaya asker çıkardı Kontrolden çıkan otomobil, evin yatak odasına girdi: 2 yaralı 50 yıldır gözü gibi baktığı ve asla ayrılmadığı arabasıyla ünlenen yaşlı adam, koronavirüse yenik düştü Zlatan Ibrahimovic, Milan ile yeni sözleşme için anlaşmaya vardı Çıplak köyü sakinleri, köylerinde çıplaklar kampı var diye yapılan paylaşımlara kızgın 1 metre 90 santime kadar uzattığı bıyığı sayesinde 74 ülke gezdi Hakan Balta, Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak geri dönüyor Giresun'da selde kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli'nin cansız bedeni bulundu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti sonrası Doğu Akdeniz mesajı 76 yaşındaki kadının cüzdanını çalan hırsızın bahanesi çok ilginç: Hapse geri dönmek için suç işlemiş Galatasaray'dan ayrılan Yuto Nagatomo Marsilya'ya transfer olmak üzere Rizeli esnaftan ilginç çözüm! Dükkanını sele kapılmasın diye iple camiye bağladı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Korona geçirmiş annelerin sütü bebeklerini koruyor Fenerbahçe Lazio ile anlaşmak üzere! Vedat Muriqi'nin pazartesi akşamına kadar ayrılması bekleniyor Türk komandolarından tüyleri diken diken eden 30 Ağustos klibi
Motor hacmi büyük olan araçlarda ÖTV'ye zam geldi Motor hacmi büyük olan araçlarda ÖTV'ye zam geldi         
07:42
Yunan profesörün Türkiye itirafı stüdyoyu karıştırdı: Doğu Akdeniz'de masum taraf olduğumuza inanmıyorum Yunan profesörün Türkiye itirafı stüdyoyu karıştırdı: Doğu Akdeniz'de masum taraf olduğumuza inanmıyorum         
23:16
Oyuncu Nebahat Çehre, moda sektörüne adım attı Oyuncu Nebahat Çehre, moda sektörüne adım attı         
22:55
Dedesine aşure götüren üniversite öğrencisi, kamyonetle duvar arasında sıkışarak hayatını kaybetti Dedesine aşure götüren üniversite öğrencisi, kamyonetle duvar arasında sıkışarak hayatını kaybetti         
22:38
Fox TV'de Fatih Portakal'ın koltuğuna oturan Selçuk Tepeli, ilk kez kamera karşısına geçti Fox TV'de Fatih Portakal'ın koltuğuna oturan Selçuk Tepeli, ilk kez kamera karşısına geçti         
22:27
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'ın 12 mil kararına meydan okudu: Bu savaş nedenidir Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'ın 12 mil kararına meydan okudu: Bu savaş nedenidir         
21:39
Show TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programının saati değişti Show TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programının saati değişti         
21:02
Kur'an-ı Kerim'in yakıldığı İsveç'te ortalık karıştı! Müslümanlar sokağa döküldü Kur'an-ı Kerim'in yakıldığı İsveç'te ortalık karıştı! Müslümanlar sokağa döküldü         
20:58
Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk: Fatih Portakal'ı ikna etmek için çok uğraştım Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk: Fatih Portakal'ı ikna etmek için çok uğraştım         
20:24
ABD'li model Bella Hadid, göğüs dekolteli şeffaf bluzuyla dikkat çekti ABD'li model Bella Hadid, göğüs dekolteli şeffaf bluzuyla dikkat çekti         
19:57
Türkiye, Doğu Akdeniz'de angajman seviyesini indirdi: Gemi komutanlarına Türkiye, Doğu Akdeniz'de angajman seviyesini indirdi: Gemi komutanlarına "vur" emri verildi         
19:36
İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı         
17:51
Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı, Kuruluş Osman dizisine katıldı Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı, Kuruluş Osman dizisine katıldı         
17:49
Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi         
16:26
Dağ aslanının kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu Dağ aslanının kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu         
16:13
Hande Ataizi'den Hande Ataizi'den "Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım" diyen takipçisine cevap         
15:47
"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?" anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var         
14:43
Tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakayı ele verdi Tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakayı ele verdi         
14:40
Okul bahçesini yakan alkollü vatandaşın savunması şaşkına çevirdi: Test yapmak için yaktım Okul bahçesini yakan alkollü vatandaşın savunması şaşkına çevirdi: Test yapmak için yaktım         
14:31
Bileklerini jiletle kesen gencin intiharını, alt kata sızan su ortaya çıkardı Bileklerini jiletle kesen gencin intiharını, alt kata sızan su ortaya çıkardı         
12:58
Hadise sevgilisinin köpeği Benek ile mısır keyfi yaptı Hadise sevgilisinin köpeği Benek ile mısır keyfi yaptı         
12:53
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur         
12:31
Profesörden artan korona vakaları sonrası korkutan sözler: Hastaneler tıklım tıklım Profesörden artan korona vakaları sonrası korkutan sözler: Hastaneler tıklım tıklım         
11:22
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı         
11:17
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü         
11:02
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti         
09:54
İran'da 14 yaşındaki kızını öldüren babaya verilen cezaya tepki yağdı İran'da 14 yaşındaki kızını öldüren babaya verilen cezaya tepki yağdı         
09:35
Saz çalıp türkü söyleyen polis memuru sosyal medyada fenemon oldu Saz çalıp türkü söyleyen polis memuru sosyal medyada fenemon oldu         
09:00
Gülşen, Cemal Can Canseven'in Instagram'daki engelini kaldırdı! Cemal'dan güldüren paylaşım geldi Gülşen, Cemal Can Canseven'in Instagram'daki engelini kaldırdı! Cemal'dan güldüren paylaşım geldi         
08:50
Bahçeli'den sürpriz öneri: Köprüye benim değil Erdoğan'ın adını verin Bahçeli'den sürpriz öneri: Köprüye benim değil Erdoğan'ın adını verin         
08:46
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret         
17:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2020 13:47:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei