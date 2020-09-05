Son dakika haberleri! DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

Hatay'da korkutan yangın, 3 yerleşim yerine yaklaştı (4)
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Batıayaz Büyükkaraçay Barajı yakınlarındaki orman yangını, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 57 arazöz, 13 iş makinesi ve yaklaşık 300 personelin ortak çalışmasıyla kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 19:35 - Kaynak: DHA
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