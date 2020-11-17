Son dakika haberleri... DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

Son dakika haberleri... DHA YURT BÜLTENİ - 16

17.11.2020 15:57
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Son dakika haber: Eşinin tabancayla vurduğu 6 çocuk annesi, kurtarılamadıKAHRAMANMARAŞ'ta Taner Şahin'in (32), kıskançlık tartışmasında tabancayla vurarak, ağır yaraladığı, 6 çocuğunun annesi Serpil Şahin (28) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Eşinin tabancayla vurduğu 6 çocuk annesi, kurtarılamadı

KAHRAMANMARAŞ'ta Taner Şahin'in (32), kıskançlık tartışmasında tabancayla vurarak, ağır yaraladığı, 6 çocuğunun annesi Serpil Şahin (28) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Taner Şahin ise sevk edildiği  adliyede tutuklandı.

Olay, dün sabah saatlerinde, merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Yahya Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Taner Şahin ile eşi Serpil Şahin arasında, kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Taner Şahin, yanındaki tabancayla eşine ateş edip, evden kaçtı. Karnına isabet eden mermi ile ağır yaralanan ve ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürülen 6 çocuk annesi kadın, bu sabah tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

'AYRILACAĞIM' DEYİNCE VURMUŞ Kahramanmaraş'ta, 6 çocuğunun annesi Serpil Şahin'i tabancayla vurarak, öldüren Taner Şahin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahin, sorgusunda, psikolojik sorunları olduğunu ve eşiyle kıskançlık nedeniyle daha önce de tartıştığını söyledi. Şahin, "Sabah yine kıskançlık yüzünden aramızda tartışma çıktı. Bu sırada Serpil, 'Senden ayrılacağım, seninle olmuyor' deyince ben de tabancayla vurdum" dedi.TUTUKLANDI

Taner Şahin, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Taner Şahin, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika


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