Son dakika haberleri... DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

Son dakika haberleri... DHA YURT BÜLTENİ - 16

20.11.2020 15:53
Son dakika haberleri... DHA YURT BÜLTENİ - 16, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Kütahya'da immün plazma bağışı kabul edilmeye başladıKIZILAY Kütahya Kan Bağış Merkezi'nde aferez cihazı hizmete alınmasının ardından koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanılan immün plazma bağışlarını kabul etmeye başladı.

Kütahya'da immün plazma bağışı kabul edilmeye başladı

KIZILAY Kütahya Kan Bağış Merkezi'nde aferez cihazı hizmete alınmasının ardından koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanılan immün plazma bağışlarını kabul etmeye başladı. Aferez cihazı olmadan önce bağış yapmak isteyenlerin Eskişehir'e gitmek zorunda kaldıklarını ifade eden Kütahya Kızılay Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Mahmut Ulusoy, "Bundan sonra plazma bağışı için Eskişehir'e gitmeye gerek kalmayacak. Kütahya Kan Bağışı Merkezimizde plazma bağışına devam edeceğiz. Bu işi randevu usulü yapacağızö dedi.

Koronavirüs tedavisinde yaygın olarak kullanılan immün plazma bağışında kullanılan aferez cihazı Kızılay Kütahya Kan Bağış Merkezinde hizmete alındı. Plazma aferez cihazının Kütahya'da hizmete alınmasının önemli olduğunu ifade eden Kızılay Kütahya Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Mahmut Ulusoy, "Tabi ihtiyaçtı, dün şirket tanıtımını yaptı. Çalışanlarımıza da konuyla ilgili eğitim verildi. Bundan sonra plazma bağışı için Eskişehir'e gitmeye gerek kalmayacak. Kütahya Kan Bağışı Merkezimizde plazma bağışına devam edeceğiz. Bu işi randevu usulü yapacağız. Görevli arkadaşlarımız Sağlık Bakanlığı'ndan aldıkları listeye göre bağış yapması uygun ve müsait olan kişileri arayıp, onlara randevu verecekler. Bu şekilde devam edeceğiz. Halkımıza ve Kütahyamıza hayırlı olsun. Biz normal şartlarda kanı üçe ayırıyoruz. Plazma, trombosit ve eritrosit olarak. Bunu zaten biz yapıyoruz. Şuanda yaptığımız işlem hastalık geçirmiş kanında antikor bulunan kişilerden sadece plazma alıyoruz. ve aldığımız bu plazmaları hastanelerimize veriyoruz. Tıbbi gerekliliği olan hastalarda kullanılıyorlarö dedi.

'KAN BAĞIŞLARI DÜŞTÜ'

Kan bağışların ciddi düşüşler yaşandığını da hatırlatan Ulusoy, "Kan bağışı konusunda da halkımızdan destek bekliyoruz. Kütahya halkı her zaman katılımcıdır ve sorumluluğu almıştır. Bu konuda da bize yardımcı olacaklarını biliyoruzö şeklinde konuştu.

Koronavirüs, Kan Bağışı, Kütahya, Aferez, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

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