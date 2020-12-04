Son dakika haberleri! DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

Son dakika haberleri! DHA YURT BÜLTENİ - 16

04.12.2020 16:16
Son dakika haberleri! DHA YURT BÜLTENİ - 16, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Kuzeninin açtığı ateşte, otomobilde bekleyen oğlu yaralandı AKSARAY'da Merva Verdi E., kız kardeşiyle tartışan husumetli olduğu halasının kızı Goncagül D. ve eşi Kenan D.'ye, ardından da otomobillerine ateş açtı.

Kuzeninin açtığı ateşte, otomobilde bekleyen oğlu yaralandı

AKSARAY'da Merva Verdi E., kız kardeşiyle tartışan husumetli olduğu halasının kızı Goncagül D. ve eşi Kenan D.'ye, ardından da otomobillerine ateş açtı. Çift şans eseri yara almadan kurturulurken, otomobilde kendilerini bekleyen oğulları Ramazan D. (4) ise başından yaralandı. Küçük Ramazan, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Kılıçaslan Mahallesi Selçuklu Caddesi'nde meydana geldi. Goncagül D. ve eşi Kenan D., oğulları Ramazan'ı otomobilde bırakıp, fatura yatırmak için PTT Şubesi'ne girdi. İddiaya göre Goncagül D., husumetli olduğu halasının kızıyla karşılaştı. Kuzenler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Goncagül D.'nin kuzeni, tartışma sırasında ağabeyi Merva Verdi E.'yi çağırdı. Tartışmanın ardından Goncagül D. ve Kenan D., faturalarını yatırıp otomobillerine doğru giderken Merva Verdi E. geldi. Merva Verdi E., av tüfeğiyle çiftin üzerine ateş açtı. Şans eseri yara almayan çift kaçarken, Merva Verdi E. bu kez de araçlarına ateş etti. Bu sırada araçta bulunan çiftin çocukları Ramazan D. başından yaraladı. Kanlar içinde kalan Ramazan D., ihbar üzerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Oğlunu kanlar içinde görünce baygınlık geçiren Goncagül D.'ye sağlı ekipleri müdahale etti. Polise olayın nasıl olduğunu anlatan Goncagül D., "PTT'ye elektrik faturasını yatırmaya girdiğimizde husumetli olduğumuz halamın kızıyla karşılaşıp tartıştık. Halamın kızı da ağabeyi Merva Verdi E.'ye haber vermiş. O da 5 dakika içinde bulunduğumuz yere geldi. Tüfekle bize ateş etti. Biz önce otomobile yönelik sonra da oradan uzaklaşıp kaçtık. Bu kez de otomobile doğru ateş edince oğlumu yaraladı" dedi.

Polis, olayın ardından kaçan Merva Verdi E.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ramazan, Aksaray, Ateş, Kız, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika


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