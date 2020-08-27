Son dakika haberleri: DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika

Bakan Pakdemirli, Giresun'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Giresun'da selin izleri siliniyor (5)

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Giresun'da selden zarar gören tarım alanlarını bakanlığına ait helikopterle havadan inceledi. Pakdemirli'yi taşıyan helikopter incelemelerinin ardından Espiye ilçesi Soğukpınar Beldesi'nde bir halı sahaya inmeye çalıştı. 10 metreye kadar alçalan helikopterin pilotları inişi riskli görmesi üzerine yeniden havalandı. Helikopter bu kez Bahçecik köyüne yöneldi. Burada bir şantiye sahasına inmeye çalışan pilotlar ikinci denemede dere yatağına başarılı bir iniş gerçekleştirdi. Bakan Pakdemirli ve beraberindekiler indiği helikopterden karayolu ile fındık bahçesi ziyaretine geçti.

'ORKÖY KREDİLERİNİ 1 YIL FAİZSİZ ERTELİYORUZ'Soğukpınar beldesindeki bir fındık bahçesindekinde incelmelerinin ardından açıklamada bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Buradaki fındıklar biraz daha geç oluyor. Afet sebebiyle bölgede olmamızdan dolayı üreticilerle buluşmak istedik. Fındık fiyatlarından üreticilerimiz oldukça memnun. Fındık alan Toprak Mahsulleri Ofisi de her zaman üreticimizin yanında oldu. Bu sene de çiftçimizin yanında olacağız. Giresun'da büyük bir felaket yaşadık. Bir an evvel yaraların sarılması için hep birlikte çalışıyoruz. Bölgede afetten etkilenen orman köylerimizin kullandığı orköy kredilerini de 1 yıl boyunca faizsiz olarak erteliyoruz" dedi.

SELZEDELERE JANDARMA'DAN YARDIM ELİÖte yandan, jandarma ekipleri, selden etilnen köylerdeki vatandaşların evlerine ulaşarak kendilerine hazırlanan gıda kolilerini götürdü. Jandarmalar, bazı üreticilerin selden kurtarmayı başardığı fındık çuvallarını da sırtlayarak taşıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Helikopter görüntüsü-Bakan Pakdemirli incelemeler-Bakan Pakdemirli konuşma

HABER KAMERA: Tolga SAĞLAM-Selay SAYKAL-Nurullah CABRİ/GİRESUN-DHA

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Erzincan'da Rektör Levent ve 3 yardımcısının testi pozitif çıktı

ERZİNCAN Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ile 3 rektör yardımcısının yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.Rektör Prof. Dr. Levent ile yardımcıları Prof. Dr. Ercan Ekinci, Prof. Dr. Fatih Ertugay, Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Covid-19 testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Rektör Prof. Dr. Levent ile rektör yardımcıları Ekinci, Ertugay ve Başıbüyük'ün evlerinde karantinaya alındığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi görüntüsü-Görüntü sonunda Rektör'ün konuşması

Haber-Kamera: ERZİNCAN,

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Eğitim sırasında düşen model uçak, yangına neden oldu

Antalya'da eğitim uçuşu sırasında kontrolden çıktığı ifade edilen yaklaşık 1,5 metre büyüklüğündeki model uçak, pist içinde yer alan makilik alana düşünce yangına neden oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözlerin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Ormanlık alanda bulunan uçak maketinin parçaları incelenmek üzere alındı.Olay, saat 14.00 sıralarında Döşemealtı ilçesinde Karain Havacılık Eğitim Merkezi'nde meydana geldi. Eğitim çalışmaları sırasında ismi açıklanmayan bir pilotun yerden uzaktan kontrol ettiği 1,5 metre büyüklüğündeki model uçak, iniş sırasında pilotun kumanda hamiyetinden çıkararak, pist arasında bulunan makilik alana düştü. Model uçağın düşmesi ile birden fazla noktada yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa süre içinde büyüyen alevler yangına neden oldu. Görevlilerin bilgi vermesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaklaşık 1 saat boyunca çalışma yapan ekipler, yangını güçlükle söndürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri düşen model uçağa ait olduğu belirtilen motora ulaştı. Ekipler tarafından alınan parça incelenmek üzere götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Orman itfaiye ekiplerinin alevlere müdahale etmeleriSöndürme ve soğutma çalışmasından görüntü İtfaiye araçlarının görüntüsüGörevlilerin model uçağın düştüğü yere gidişleriİnceleme yaparken görüntüleriModel uçaktan geriye kalanlardan görüntüDetaylar

HABER: Bülent TATOĞULLARI-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Yüreğir Sosyal Girişimcilik Merkezi açılışa hazırlanıyor

YÜREĞİR Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, açılışa hazırlanan Yüreğir Sosyal Girişimcilik Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalarla ilgili görevlilerden bilgi alan Başkan Kocaispir, "Merkezimiz özellikle kadınlarımız ve gençlerimiz için çok güzel bir kazanım olacakö dedi.Yüreğir Belediyesi'nin projelendirdiği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında destek alma hakkı kazanarak geçtiğimiz Şubat ayında çalışmalarına başlanan 'Yüreğir Sosyal Girişimcilik Merkezi' kapılarını açmaya hazırlanıyor. Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi içerisinde faaliyet gösterecek olan Yüreğir Sosyal Girişimcilik Merkezi, ilçede dezavantajlı durumdaki gençlere ve kadınlara yönelik sosyal girişimcilik odaklı eğitim, üretim, satış ve danışmanlık hizmetleri verecek. Mutfak, tekstil ve seramik üretim atölyelerinin yer alacağı merkezde gençlere ve kadınlara sosyal girişim ve sosyal girişimcilik davranışı konularında eğitimler verilerek, iş piyasasında ihtiyaç duyacakları sosyal girişimcilik becerilerini kazanmaları sağlanacak.Çalışmalarda gelinen noktayı yerinde inceleyen Başkan Kocaispir, "Bu projemiz kadınlarımız ve gençlerimiz için çok güzel bir kazanım olacak. Şubat ayında protokolünü imzalayıp hemen çalışmalarına başladık. Kadınlarımızın ve gençlerimizin istihdamını sağlamaya yönelik bir bacasız fabrikayı ilçemize kazandırıyoruz. Az kaldı. Çok kısa bir süre içine açılışını yapmayı planlıyoruzö dedi.

Kurulan atölyelere üretim yapma imkanı da vereceklerini belirten Başkan Kocaispir, "Atölyelerimizde verilecek eğitimler sonrasında istekli girişimcilerimize mentörlük desteği sunacağız. Atölyelerimiz bir sosyal kooperatif olarak işletilecek ve buralarda sosyal girişim veya kooperatiflerin oluşturulması teşvik edilecek. Yüreğir'de hep birlikte her alanda daha güzel, daha büyük hizmetlere imza atacağız. Adanamız'a, Yüreğirimiz'e, özellikle kadınlarımız ve gençlerimize şimdiden hayırlı olsunö diye konuştu.