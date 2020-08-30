Son dakika haberleri: DHA YURT BÜLTENİ - 17

Son dakika haberi: SELDE ÖLEN AKAR'IN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİSelin vurduğu köylerinden ayrılıyorlar (5)Giresun'da sel felaketinde kayıp olarak aranan ve 7 gün sonra, dün cansız bedeni, Dereli ilçesine bağlı Duroğlu beldesinde bulunan Kemal Akar için Kuşluhan köyünde öğlen vakti cenaze namazı kılındı.

SELDE ÖLEN AKAR'IN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ Selin vurduğu köylerinden ayrılıyorlar (5) Giresun'da sel felaketinde kayıp olarak aranan ve 7 gün sonra, dün cansız bedeni, Dereli ilçesine bağlı Duroğlu beldesinde bulunan Kemal Akar için Kuşluhan köyünde öğlen vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Akar'ın yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Akar'ın cenazesi aile kabristanlığında toprağa verildi.

Giresun, Dereli, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 13:45 - Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika

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