Anne ve 2 çocuğunun koronavirüsten ölümü, yakınlarını üzdü - Son Dakika

Anne ve 2 çocuğunun koronavirüsten ölümü, yakınlarını üzdü

24.11.2020 15:06
Anne ve 2 çocuğunun koronavirüsten ölümü, yakınlarını üzdü, System.String[]

MERSİN'in Tarsus ilçesinde iş insanı Murat Karabulut (37) ile annesi Fadime Karabulut (65) ve ablası Selda Karabulut'un (40), birkaç gün arayla koronavirüsten yaşamını yitirmesi yakınlarını ve arkadaşlarını üzdü.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde iş insanı Murat Karabulut (37) ile annesi Fadime Karabulut (65) ve ablası Selda Karabulut'un (40), birkaç gün arayla koronavirüsten yaşamını yitirmesi yakınlarını ve arkadaşlarını üzdü. Murat Karabulut'un iş arkadaşı Gazi Koç, "Murat'ın ölümü bizi çok fazlasıyla üzdü. Hastalık ne yaşlı ne genç tanımıyor. Bu hastalık nedeniyle aile faciası oldu" ifadelerini kullandı. Bu arada, Murat Karabulut'un diğer ablası Şehriban Bircan'ın da yoğun bakımda tedavi gördüğü bildirildi.

?Tarsus'ta yaşayan iş insanı Murat Karabulut, rahatsızlanıp, hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs testi pozitif çıkan Karabulut'un annesi Fadime Karabulut ile kız kardeşi Selda Karabulut'a da test yapıldı. Anne kızın da testleri pozitif çıktı. Anne ve kızı da durumları ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı.

Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Murat Karabulut, 8 gün önce doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi gören anne kızından önce Fadime Karabulut, 2 gün sonra dün de ilçedeki Sivaslılar Derneği'nde yöneticilik yapan Selda Karabulut yaşamını yitirdi. Anne ve 2 çocuğu, aynı mezarlıkta toprağa verildi.Ailenin diğer kızı Şehriban Bircan'ın da koronavirüs tedavisi gördüğü, durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.KİMSE 'BANA BİR ŞEY OLMAZ' DEMESİNSivaslılar Derneği Başkanı Hamza Çınar, üyelerinden Murat Karabulut'u virüsten kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Murat yoğun bakımda 10 gün entübe kaldıktan sonra yaşamını yitirdi. Murat'ın annesi ve ablası da Mersin Şehir Hastanesi'nde yatıyordu. Murat'ın ölümden 4 gün sonra annesi, dün de kardeşi Selda hayatını kaybetti. Diğer ablası Şehriban Bircan da Şehir Hastanesi'nde halen yoğun bakımda, durumu ağır. Virüs nedeni ile bir aile faciası yaşadık. Kısa sürede yaşadığımız bu ölümler şunu gösteriyor; her şeyi devletten beklememek gerekiyor. İnsanların sorumluluk taşıması lazım. Kimse bana bir şey olmaz demesin. Çünkü bu virüs bize sevdiklerimizden bulaşıyor. Kimse sevdiğimden, kardeşimden bir şey olmaz demesin. Kanaatimizce, aileye de Murat bulaştırmış virüsü. Lütfen herkes kendisinin doktoru olsun" dedi.AİLE FACİASI OLDUKarabulut ailesinin yakın komşusu Fatma Yıldırım da komşu olmaları nedeni ile aile dostu olduklarını ifade ederek, "Ölümlere çok üzüldük. Aileye ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Virüs yaşlıyı genci dinlemiyor, herkes hasta olabilir. Lütfen herkes dikkat etsin" diye konuştu.

Hayatını kaybeden Murat Karabulut'un iş arkadaşı Gazi Koç ise, "Murat'ın ölümü bizi çok fazlasıyla üzdü. Hastalık ne yaşlı ne genç tanımıyor. Bu hastalık nedeni ile aile faciası oldu" ifadelerini kullandı.


Anne ve 2 çocuğunun koronavirüsten ölümü, yakınlarını üzdü
Anne ve 2 çocuğunun koronavirüsten ölümü, yakınlarını üzdü
Anne ve 2 çocuğunun koronavirüsten ölümü, yakınlarını üzdü
Anne ve 2 çocuğunun koronavirüsten ölümü, yakınlarını üzdü
Anne ve 2 çocuğunun koronavirüsten ölümü, yakınlarını üzdü
Anne ve 2 çocuğunun koronavirüsten ölümü, yakınlarını üzdü
Anne ve 2 çocuğunun koronavirüsten ölümü, yakınlarını üzdü

Koronavirüs, Gazi Koç, Tarsus, Kurul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Anne ve 2 çocuğunun koronavirüsten ölümü, yakınlarını üzdü - Son Dakika


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