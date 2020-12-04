Son dakika haberleri! DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika

Deterjan fabrikasında korkutan yangın

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki, bir deterjan ve temizlik malzemeleri üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yakındaki iki binaya da sıçrama ihtimali bulunan alevlere su sıkarak müdahalede bulunuyor.

Fatih Mahallesi'ndeki, bir deterjan ve temizlik malzemeleri üretimi yapan bir fabrikada, bugün saat 16.35 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, fabrikadaki yanıcı kimyasal maddeler nedeniyle kısa sürede büyüdü. Gökyüzüne yükselen dumanlar şehrin birçok yerinden görülürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin yakındaki iki artmana da sıçrama ihtimali korkuya neden oldu. İtfaiye ekipleri su ve köpük sıkarak alevlere müdahaleye başladı.