Son dakika haberleri: DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika

Son dakika haberleri: DHA YURT BÜLTENİ - 19

Son dakika gelişmesine göre Baltayla yaralanan kadın: Komşular kurtardı, yoksa 3 günlük ölüydümORDU'nun Gölköy ilçesinde Murat Taş'ın (70) baltayla başından yaraladığı yengesi Sevim Taş (66) hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

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Baltayla yaralanan kadın: Komşular kurtardı, yoksa 3 günlük ölüydüm

ORDU'nun Gölköy ilçesinde Murat Taş'ın (70) baltayla başından yaraladığı yengesi Sevim Taş (66) hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu. Sevim Taş, "Beni komşularım kurtardı. Yoksa 3 günlük ölüydümö dedi.

Olay, Perşeme günü, Gölköy'e bağlı Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Taş, arazi anlaşmazlığı nedeniyle yengesi Sevim Taş ile tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüşürken Murat Taş, eline geçirdiği baltayla yengesinin başına vurdu. Yaralanan Sevim Taş, yakınları tarafından Ordu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Murat Taş ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Sevim Taş, hastanedeki tedavisi sonrası taburcu edildi. Gölköy Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Taş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'BEN CEZA ALMASINI İSTİYORUM'

Olay anını anlatan Sevim Taş, komşuları tarafından ölmekten kurtulduğunu belirterek, "Murat Taş, kendi hayvanlarının yanındayken benim hayvanlarımı boşladı. Ben de hayvanlarımın yanına gitmek için onun yanından geçtim. Hayvanların zillerinden işitemedim. Arkadan gelip bana vurdu. Orada dengem bozuldu ve yere düştüm. Benim ağzımı tellere dayadı. Aklım sonradan başıma geldi. Baktım hem bana vuruyor, hem de üstümü soymaya başlamış. O anda çığlık attım. Komşular gelene kadar beni darp etti. O sırada eşim geldi. Eşim beni kurtarmaya çalışıyorken onunla boğuştu. Elinde keskin nacak vardı. Nacak kana boyanmıştı. Nacağı elinden alarak yan tarafa attım. Ondan sonra tekrar bana saldırdı. Komşulara seslendim. Beni komşularım kurtardı. Yoksa ben üç günlük ölüydüm. Allah benim engelli çocuğuma bağışladı. 10 yıldır bize aynı şeyleri yaşatıyor. Her sene böyle bu adam. Ben ceza almasını istiyorumö dedi.

Sevim Taş'ın eşi Recep Taş ise kardeşi ile daha önceden de sıkıntı çektiklerini ifade ederek, "Benim kalbimde pil var. Eşimi kurtarmaya çalışırken beni yerde sürükledi, devamlı vurduö diye konuştu.

'CEZA ALMASINI İSTİYORUM'

Geçtiğimiz yıl Murat Çapa'nın saldırdığı Saniye Çapa ise, "Yaklaşık 8 ay önce bu Murat Taş aynı bana da bu olayı yaptı. Beni dövdü. Yerlere savurdu. Karakola gidip şikayetçi oldum ama ceza almadı. Ramazan ayında da samanlığımı yaktı. Mahalle olarak biz bundan rahatsızız. Geçtiğimiz günde Sevim Taş'ı da hastanelik etti. Ben davacıyım. Şikayetimden vazgeçmedim. Ceza almasını istiyorumö ifadelerinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Darp edilen Sevim Taş'ın konuşması

-Sevim Taş'ın eşi Recep Taş'ın konuşması

-Geçtiğimiz yıl Murat Taş tarafından darp edilen Saniye Çapa'nın konuşması

-Diğer detaylar

Haber/Kamera: Mustafa KIRLAK/ ORDU

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Kıskançlık tartışmasında sevgilisini tüfekle vurdu; "Şaka yapmak istemiştim" dedi

Kıskançlık tartışmasında sevgilisini tüfekle vurup, otomobilden attı (2)

'ŞAKA YAPMAK İSTEMİŞTİM'

Bursa'da, kız arkadaşı Feride S.'yi kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada, pompalı tüfekle vurarak yaraladıktan sonra otomobilden atan A.G. (41), polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. A.G.'nin ilk ifadesinde, "Kız arkadaşımı konuşmak için çağırdım. Ona şaka yapmak istedim. Aracımda bulunan pompalı tüfeği ona doğrulttum. Nasıl olduğunu anlamadım ama tüfek bir anda ateş aldı, kız arkadaşım vuruldu. Ben de korkup, kaçtım. Bilerek yapmadım, üzgünüm" dedi.

A.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gölköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 05:49 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika

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