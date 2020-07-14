Son dakika haberleri... DHA YURT BÜLTENİ - 2 - Son Dakika

Sel ve heyelanın vurduğu Artvin'de, hasar tespit çalışması

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle kapanan Artvin- Erzurum yolunda yol açma, Yusufeli Barajı şantiyesinde de iş makineleriyle heyelan sonucu yıkıntı altında kalan araçların çıkarılması çalışmaları sürdürülüyor.

Yusufeli'nde önceki gün etkili olan sağanak sonrası heyelan meydana geldi. Dağlardan kopan tonlarca çamur ve kayalar, Erzurum- Artvin devlet kara yolunun 58'inci kilometresindeki 'Su Kavuşumu-1 Tüneli'ni balçıkla doldurdu. Tünelin çamurla kaplanması nedeniyle Erzurum- Artvin yolu, ulaşıma kapandı. Devlet Su İşleri (DSİ) ve Karayolları ekipleri, bölgedeki baraj inşaatında çalışılan iş makineleriyle tünelde biriken tonlarca çamuru temizlik için çalışma başlattı.

Ekipler, iş makineleriyle başlatılan yol açma çalışmalarını bugün de sürdürüyor. Tünelden iş makineleriyle çıkarılan balçık ve çamur, baraj inşaatına dökülüyor. Kara yolunun ulaşıma kapanması nedeniyle bölgede tedbir alan jandarma ekibi, Artvin tarafına geçişlere izin vermiyor. Kapalı kara yolunun gün içinde ulaşıma açılması hedefleniyor.

Öte yandan su baskını nedeniyle baraj şantiyesinde balçık ve taş yığınlarına gömülerek, hasar gören 100'e yakın aracın da bulunduğu yerden çıkarılması için ekip ve baraj inşaatındaki şantiye çalışanlarının çalışmaları sürüyor.

Yusufeli ilçesindeki sel ve heyelan nedeniyle 4 kişi, hayatını kaybetmiş, Artvin- Erzurum kara yolu ulaşıma kapanmış, baraj inşaatı şantiyesinde de hasar meydana gelmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Tünel görüntüleri

Ekiplerin çalışmaları

Şantiyeden görüntüler

HABER KAMERA: Tolga SAĞLAM- Selay SAYKAL/YUSUFELİ (Artvin), -

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Özel görüntülerini arkadaşlarına yolladığını iddia ettiği eski eşinden şikayetçi oldu, eski eş suçlamaları kabul etmedi

Mersin'de Nida Nur Yıldız (30), 5 ay evli kaldığı Burak Etiler (43) hakkında, özel görüntülerini cep telefonundan arkadaşlarına gönderdiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Hakkında özel hayatın gizliliğini ihlalden iddianame hazırlanan Etiler ise, hakkındaki iddiaları yalanladı.

Kentte ticaret yapan Burak Etiler ile 8 Eylül 2018'de hayatını birleştiren Nida Nur Yıldız, 10 Ocak 2019'da da boşandı. Bu süreçte özel görüntülerini çeken eski eşi B.E., boşanma aşamasındayken iddiaya göre görüntüleri arkadaşlarıyla sohbet uygulamasındaki bir gruba yolladı. Kendisine gelen mesajlardan sonra harekete geçen Yıldız, araştırma sonucu gelin gittiği evde, eşinin 3 farklı kadınla çekilmiş görüntülerini de buldu. Yıldız, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

ARKADAŞININ ATTIĞI MESAJ İLE ORTAYA ÇIKTI

Yaşananlarla ilgili açıklama yapan Yıldız, bir arkadaşının kendisine attığı "Videonu izledimö mesajı ile eski eşinin özel görüntülerini arkadaşlarına yolladığını öğrendiğini söyledi. Özel görüntülerinin birçok kişinin eline geçtiğini kaydeden yıldız, "Eski eşimle bir süre evli kaldıktan sonra ayrıldık. Ayrıldıktan sonra telefonuna kaydettiği özel görüntülerimi başkasına gönderdiğini öğrendim. Konuyla ilgili suç duyurusunda bulundum. Bana yapılan şeyin 3 kadına daha yapıldığını öğrendim. Ben korkmuyorum. Herhangi bir çekincem de yok. Bu benim ayıbım değil. Özel hayatın gizliliğinden davamız açıldı. Savcının iddianameyi kabul etmesini bekliyoruz. Tazminat davası açacağız. En ağır cezayı almasını istiyorumö dedi.

Mağdur kadının avukatı Sahra Düzgün Tucel de, "Müvekkilimiz eski eşinin özel görüntülerini WhatsApp gruplarında paylaştığı şikayetinde bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli hakkında özel hayatın gizliliğini ihlalden iddianame düzenlendi. İddianamenin kabulünü bekliyoruzö diye konuştu.

İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Eski koca Burak Etiler ise hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Kendisine kumpas kurulduğunu iddia eden Etiler ise şunları söyledi:

"5 ay kadar evli kaldık, ardından anlaşmalı şekilde boşandık. Benden tehdit ve şantaj ile maddi menfaat elde etmek istiyorlar. Şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum.ö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Nida Nur Yıldız ve avukatı Sahra Düzgün Tucel konuşurken

- Nida Nur Yıldız detay görüntü

- Nida Nur Yıldız'ın telefonuna gelen mesajlar

Nida Nur Yıldız ile röportaj

Avukatı Sahra Düzgün Tucel ile röportaj

Burak Etiler ile röportaj

SÜRE: 07'37ö BOYUT: 517 MB

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

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Bilecik'teki 8 katlı iş merkezinde yangın

BİLECİK'te 8 katlı İş Merkezi'nin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Tefikbey Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı iş merkezinin çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanları görenlerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri çatıdan yangına müdahalede bulundu. Yangın nedeniyle polis ekipleri iş merkezini ve yan tarafında bulunan apartı tahliye etti. İş Merkezi'ndeki yangından itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından başka binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında binada bulunan bazı iş yerlerinde maddi hasar meydana gelirken, mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Yangını söndürmek için takviye ekip olarak Bozüyük Belediyesi'nden de yardım talep edildiği gözlenirken, binada uzun süre soğutma çalışması yürütüldü.