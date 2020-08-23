Son dakika haberleri: DHA YURT BÜLTENİ-2 - Son Dakika

Son dakika haberleri: DHA YURT BÜLTENİ-2

Son dakika gelişmesine göre Giresun'da sel felaketi: 1 ölü, 12 kayıpGİRESUN'da dün etkili olan şiddetli yağmur, sel ve heyelanlara yol açtı.

Son dakika haberleri: DHA YURT BÜLTENİ-2, System.String[]

Giresun'da sel felaketi: 1 ölü, 12 kayıp

GİRESUN'da dün etkili olan şiddetli yağmur, sel ve heyelanlara yol açtı. Sağanak nedeniyle Ordu sınırındaki Abdal Deresi ve Dereli ilçesindeki dere taştı. Taşkında Giresun-Dereli- Sivas yolu ulaşıma kapandı. Afetin ardından gece saatlerinde bölgeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 5'i asker 12 kişinin kaybolduğunu açıkladı. Sel ve heyelanda çökmesi sonucu kapanan ilçe yollarının ulaşıma açılması için yoğun çalışma sürdürülen bölgede hasarın boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı.

Giresun'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Dereli ilçesi, nehre döndü; park halindeki araçlar, sel sularına kapılarak sürüklendi. Aksu Deresi'nin bazı noktalarda taşması sonucu Giresun- Dereli- Sivas yolu ulaşıma kapandı. Sağanak nedeniyle debisi yükselen Aksu Deresi, merkeze bağlı Duroğlu beldesi civarında ve bazı bölgelerde taştı. Merkeze bağlı Ülper köyü yakınlarında kontrol noktası oluşturan polis ekipleri, araçların geçişine izin vermedi. Espiye ilçesi Gelevera Deresi kenarındaki evler de tedbir amaçlı tahliye edildi. Selin vurduğu bölgelere AFAD, UMKE, AKUT, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, bölge illerden de takviye istendi. Giresun Valiliği, bünyesinde kriz merkezi oluşturdu.

Giresun ve ilçelerinde etkili olan şiddetli yağışlar sonrası 5'i jandarma ve 1'i iş makinesi operatörü olmak üzere 6 kişi, Tirebolu- Doğankent yolunda menfezin çökmesi sonucu dereye düşerek kayboldu. Afetin ardından gece saatlerinde bölgeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 5'i asker 12 kişinin kayıp olduğunu açıkladı. Sel ve heyelanda çökmesi sonucu kapanan ilçe yollarının ulaşıma açılması için yoğun çalışmalar sürdürülen bölgede hasarın boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı. Bölgede ekipler, yaraların sarılması ve kayıpların bulunması için yoğun çaba sarf ediyor.

BAKAN SOYLU BÖLGEDE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gece saatlerinde selin vurduğu Giresun'a gelerek ekiplerin çalışmalarını inceledi. Bakan Soylu, Tirebolu- Doğankent yolunda menfezin çökmesi sonucu dereye düşerek, 5 askerin kaybolduğu noktada incelemelerde bulundu.

'5'İ JANDARMA 6 KİŞİ KAYIP'

İçişleri Bakanı Soylu, AFAD İl Müdürlüğü'nde Hasar Tespit ve Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Sabah saatlerinde başlayan yağmurun öğleden sonra şiddetini arttırdığını söyleyen Bakan Soylu, "Bu yağmurdan sonra da birçok ilçemizde yağmurun etkisiyle sel, heyelan ve maalesef ciddi hasarlar meydana geldi. Yoğun yağış nedeniyle Dereli Merkez'de su 2 metrenin üzerine kadar su yükseldi. Burada ilk önce 5 vatandaşımızın mahsur kaldığı söylenmişti. Çünkü Dereli'ye şu anda ulaşmak mümkün değil. Tali yoldan gelen bir iki ekskavatör araçla buradaki vatandaşlarımız kurtarıldı. Şu anda Dereli'de bir düğün salonunda 20 vatandaşımızla ilgili kurtarma çalışmamız da devam ediyor" dedi.

'5 JANDARMAMIZIN OLDUĞU ARAÇ SUDA GÖMÜLÜ KALDI'Pek çok yerde yolların kapalı olduğunu belirten Bakan Soylu, Tirebolu- Doğankent yolunda menfezin çökmesi sonucu jandarma aracı ile iş makinesinin suya gömüldüğünü söyledi. Soylu, "Kapalı olan yollarımız var. Tirebolu- Doğankent yolu kapalı ve maalesef Tirebolu- Doğakent yolu üzerinde Doğankent'e giderken içerisinde 5 jandarmamızın bulunduğu araç, bir menfezde suların içinde gömülü olarak kaldı. Şu anda Jandarma Bölge Komutanı'mız, arama-kurtarma timlerimiz orada. Aracı görüyorlar ama ulaşamıyorlar ve yine orada bir iş makinesi ve operatörü kayıp. Tirebolu- Doğankent yolunda şu anda menfezin çökmesi ve o esnada araçların geçmesi sonucunda 5 jandarma, 1 de operatörümüzün kayıp olduğunu söyleyebilirim. Bunun yanı sıra Tirebolu- Güce yolunda problem yok ama Güce'den sonra bugün yayladan dönen İl Genel Meclisi üyelerimizin de içerisinde bulunduğu toplam 20 kişilik, 8 kişisi bir noktada, diğerleri başka bir noktada olmak üzere şu anda onlar da mahsurlar ve onlara da ulaşılamıyor. Şu anda kayıp olduğunu bildiğimiz 6 kişi daha var. Tirebolu'da 1 kişi, Merkez Çavdar'da 3 kişi, Tespi'de 1 kişi, Dereli Akkaya köyünde 1 kişi olmak üzer toplam 6 kişinin de kayıp olduğu ihbarını aldık. Toplam 12 kişi kayıp bilgimiz söz konusu" diye konuştu.

JANDARMA ARACI BULUNDU, 1 CANSIZ BEDENE ULAŞILDIGiresun'da, Tirebolu- Doğankent yolunda menfezin çökmesi sonucu dereye düşerek, kaybolan 5'i jandarma 6 kişinden kimliği belirsiz 1'inin cansız bedeni, arama- kurtarma ekiplerince bulundu. Cansız beden, saplandığı toprak, taş ve balçıktan çıkarıldı. Bölgede iş makinesi ekipleri, dere sularına kapılan jandarmaya ait minibüse de ulaştı. Hurda yığını haline gelen jandarma aracı bulunduğu yerden iş makinesiyle çıkarıldı. Ekipler, araçtan kayıp jandarma görevlilerine ait ize rastlayamadı. Ekipler, kayıp askerleri arama çalışmalarını sürdürüyor.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMAGiresun'da selin vurduğu Dereli ilçe merkezinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2 kişin cansız bedenlerine ulaşılmasıyla ölü sayısının 3'e çıktığını, bunlardan 1'inin kayıp jandarma olduğunu ve kayıp 11 kişiyi ise arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

'DEVLETİMİZ TÜM YARALARI SARACAKTIR'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Giresun'un Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, "Maalesef Giresun'da 2 kişinin cansız bedenine ulaştık. Bunlardan bir tanesi jandarma evladımız, bir tanesi de vatandaşımız. Vatandaşımız Yasemin Özdemir'in naaşına ulaşıldı. Allah rahmet eylesin. Dereli ilçesinde kullanılabilir durumda tek bir dükkan yok, hepsi tamamen tarumar olmuş. Devletimiz bütün gücüyle beraber hem buradaki yaraları saracaktır hem de vatandaşımızın yanında olacaktır" dedi.

Kayıp 11 kişinin arama çalışmalarının sürdüğünü de aktaran Bakan Soylu, şu ana kadar 127 vatandaşın, kurtarıldığını bildirdi.

(EK GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER KAMERA: Selçuk BAŞAR- Tayfur KARA- Hüseyin KALAY- Zeynep Irmak ÖCAL- Selay SAYKAL- Nurullah CABRİ/GİRESUN,

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Sıcak hava balonları 159 gün sonra Kapadokya semalarında

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında Mart ayında geçici olarak durdurulan sıcak hava balonu uçuşları 159 gün sonra yeniden başladı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Kapadokya bölgesinde 17 Mart'ta geçici olarak durdurulan sıcak hava balonu turları bugün sabahın ilk saatlerinde yeniden başlatıldı. Bu kapsamda 159 gün sonra sıcak hava balonuna binmek isteyen yerli ve yabancı turistler otellerinden alındı. Turistlerin araçlara binişi sırasında ateşleri ölçüldü. Ardından Göreme Beldesindeki balon kalkış alanına getirildiler. Sıcak hava balonlarına binen turistlerin maskelerini taktıkları ve sosyal mesafe kuralına uydukları gözlemlendi. Sıcak hava balonlarına binen yerli ve yabancı turistler Kapadokya semalarında dolaştı. Turistler yaklaşık 1,5 saat süren seyahatte, peribacaları ve Örenyerlerini görme imkanı buldu. Sıcak hava balonu kalkış alanına gelen AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, "Kapadokya'nın süsü olan balonlarımıza kavuştuk. Türkiye özellikle koronavirüs salgını süresince dünyadaki en güvenilir ülkelerden birisi. Gerekli önlemler alarak misafirlerimizi sıcak hava balonları ile uçuruyoruz. Misafirlerimizin burada eğlenmesini sağlıyoruz. Balonlarımızı çok özlemiştik. Bugün yerli ve yabancı turistlerin hasretlerini gidermiş olduk. Kapadokya balonla güzel" diye konuştu.

Jandarma, Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 09:22

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: DHA YURT BÜLTENİ-2 - Son Dakika
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