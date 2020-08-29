Son dakika haberleri... DHA YURT BÜLTENİ- 2 - Son Dakika

Şehit Sözleşmeli Er Çıkın, memleketine uğurlandı

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde görev yaptığı Leylek Dağı üs bölgesinde mevziden düşerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ümit Çıkın (25) için Hakkari'de tören düzenlendi. Törenin ardından şehidin cenazesi memleketi Gaziantep'e gönderildi.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törene, Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Güray Al, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, bazı kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, polis ve askerler katıldı.

Şehit Çıkın'ın Türk bayrağına sarılı tabutunun tören alanına getirilmesinin ardından, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra şehidin özgeçmişi okundu. Okunan duaların ardından Şehit Çıkın'ın naaşı, silah arkadaşlarının omuzlarında helikoptere koyuldu. Sözleşmeli Er Çıkın'ın naaşı Yüksekova Selahattin Eyyubi Havalimanı'na, oradan da düzenlenecek uğurlama töreninin ardından uçakla memleketi Gaziantep'e uğurlanacak.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİMehmet ÖZKAN/HAKKARİ,

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Sosyal mesafesiz düğüne 82 bin 350 lira ceza

KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde, halay çekilerek sosyal mesafeye uyulmayan düğüne katılan davetlilerden 39'una toplam 82 bin 350 lira para cezası uygulandıAfşin ilçesi kırsalındaki Arıtaş Mahallesi'nde, 19 Ağustos akşamı yapılan düğünde, bazı davetliler maske takmadı ve halay çekerek sosyal mesafeyi yok saydı. Koronavirüs vakalarının arttığı ilçedeki düğünde, çekilen görüntüler sosyal medyada yayınlandı.

Tepki çeken görüntüler üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Görüntüleri incelemeye alan jandarma ekipleri, maske takmayan 18 kişiye 900'er liradan 16 bin 200 lira, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 21 kişiye de 3 bin 150'şer liradan 66 bin 150 lira olmak üzere toplam 82 bin 350 lira idari para cezası kesti.