Son dakika haberleri! DHA YURT BÜLTENİ -2 - Son Dakika

Yasak olmasına rağmen yapılan iki farklı gelin alma eğlencesinde koronavirüs unutuldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs vakalarının en çok arttığı illerden biri olarak gösterdiği Bursa'da, yasak olmasına rağmen düzenlenen davullu zurnalı iki farklı 'gelin alma' töreni tepki topladı. Onlarca kişinin el ele halay çektiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çarşamba günü açıkladığı günlük vaka sayısı, halkta tedirginliğe yol açtı. Bursa'da vaka sayısındaki artışa dikkat çeken Bakan Koca, tedbirlere daha dikkatli uyulmasını istedi. Yapılan tüm uyarılara, yasak olmasına rağmen dün kentin 2 farklı mahallesinde koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı gelin alma eğlenceleri düzenlendi. Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi Vişne Caddesi ve Osmangazi ilçesi Emek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Başak Sokak'taki gelin alma eğlenceleri, cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı. Görüntülere, eğlenceye katılan onlarca kişinin davul ve zurna eşliğinde el ele tutuşarak, halay çektiği anlar da yansıdı. Katılımcıların sosyal mesafesiz ve maskesiz olduğu görüntüler, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Osmangazi ilçesinde düzenlenen eğlencedeki gelin ve damadın kimliklerini tespit eden polis, ikisine de koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lirada toplam 6 bin 300 lira para cezası uyguladı. Yıldırım ilçesindeki eğlence sahiplerinin ise kimlik tespiti sürüyor.