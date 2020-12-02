Son dakika haberleri | DHA YURT BÜLTENİ - 2 (YENİDEN) - Son Dakika

Son dakika haberleri | DHA YURT BÜLTENİ - 2 (YENİDEN)

02.12.2020 10:08
Son dakika haberleri | DHA YURT BÜLTENİ - 2 (YENİDEN), System.String[]

Son dakika haberleri... Tuvalete gitmek için uyanan baba, oğlunu kanlar içinde ölü bulduKARAMAN'da gece tuvalete gitmek için uyanan Celal B., oğlu Fatih Emre B.'yi (19) odasında kanlar içinde ölü olarak buldu.

Tuvalete gitmek için uyanan baba, oğlunu kanlar içinde ölü buldu

KARAMAN'da gece tuvalete gitmek için uyanan Celal B., oğlu Fatih Emre B.'yi (19) odasında kanlar içinde ölü olarak buldu. Karaman Turizm ve Meslek Lisesi aşçılık bölümü mezunu Fatih Emre B.'nin cansız bedeninin yanında pompalı tüfek bulan polis, intihar etmiş olabileceği üzerinden duruyor. Evde oğluyla birlikte olduğunu belirten baba Celal B.'nin ifadesinde silah sesini duymadığını, tuvalete gitmek için uyandığında durumu fark ettiğini söylediği öğrenildi.

Olay,  Yeşilada Mahallesi 813  Sokakta meydana geldi. Celal B.,  saat 02.10 sıralarında  tuvalete gitmek için uyandığında oğlu Fatih Emre B.'yi odasında kanlar içinde buldu. Bunun üzerine polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından tüfekle vurulmuş olan Fatih Emre B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Fatih Emre B.'nin cansız bedeninin yanında pompalı tüfek bulan polis, intihar etmiş olabileceği üzerinden duruyor. Babası Celal B. de ifadesinde evde oğlu ve kendisinin olduğunu, silah sesini duymadığını, tuvalete gitmek için uyandığında oğlunun odasına baktığında durumu fark ettiğini söylediği öğrenildi. Fatih Emre B.'nin cesedi otopsi için  Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------Olay yerindeki polis ve sağlık ekiplerinden detaylar-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasından detaylar-Fatih Emre B.'nin cenaze aracına alınması-Genel detaylar

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN

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Bıçaklı kavgada iki kardeşi yaralayan şüpheliler yakalandı

Adana'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, Umut ile Emre A. kardeşleri yaraladığı öne sürülen 18 yaşından küçük H.B. ile B.A., polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.Olay 29 Kasım'da saat 15.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Kayalıbağ Mahallesi, İnönü Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, Umut A. bacağından, kardeşi Emre A. ise sırtından yaralandı. Diğer grup kaçarken, yaralı 2 kardeş Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki bir çiçekçinin önüne gelerek yere yığıldı. Yaralı kardeşlere ilk müdahalelerini, bu sırada yoldan geçen sağlık çalışanı Gülten Yıldırım yaptı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralı kardeşleri Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin H.B. ile B.A. olduğunu tespit etti. Adresleri belirlenen şüpheliler, evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.Emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edilen H.B. ile B.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan Umut ile Emre A. kardeşlerin, önce Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Fatih Emre, Karaman, Polis, Baba, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | DHA YURT BÜLTENİ - 2 (YENİDEN) - Son Dakika


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