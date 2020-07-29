Son dakika haberleri: DHA YURT BÜLTENİ - 21 - Son Dakika

Bursa'da orman yangını

BURSA'nın Büyükorhan ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına 3 helikopter, 1 amfibik uçak, 8 arazöz ve 2 dozerle müdahale ediliyor.

Büyükorhan ilçesi Kırsal Sarnıç Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. 3 helikopter, 1 amfibik uçak, 8 arazöz ve 2 dozer ile yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Yangın yerinden görüntüler

Haber: Semih ŞAHİN-Abdulselam UĞUR/BÜYÜKORHAN(Bursa),

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Longozu besleyen deredeki kirliliğe, gül suyu dökerek tepki gösterdiler SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde bulunan ve Acarlar Longozu'nu besleyen dere, kirlilik nedeniyle siyaha döndü. Mahalleli, duruma tepki göstererek dereye gül suyu döktü.

Kaynarca ilçesi Topçu Mahallesi'nden başlayıp, Birlik Mahallesi ile Ortaköy Mahallesi'nden geçerek Acarlar Longozu'na akan Ortaköy Deresi, kirlilik nedeniyle siyaha döndü. Bölgede yaşayanlar dereye gül suyu dökerek tepki gösterdi. 3 yıldır kirlilik yaşandığını ifade eden mahalleli, sorunun çözülmesini istedi. Ortaköy Mahallesi Muhtarı Muzaffer Aydın, "Yıllardır şikayetçiyiz. Bırakılan pis su yüzünden kanalda hiçbir canlı kalmadı. Çevreye salgın hastalık yayacak şekilde duruyor. Her yere bildirdiğimiz halde sorunumuz çözülmüyor" dedi.

Eskiden dereden balık tutulabildiğini belirten Harun İlhan, "Eskiden bu derede balık tutardık, yüzerdik. Şu an simsiyah, dereden hiçbir şekilde faydalanamıyoruz. Acarlar Longozu'nu besleyen üçüncü büyük kanal diye biliyorum bu kanalı, hiçbir şekilde yetkililer bize yardımcı olmuyor. Yetkililerden çözüm bekliyoruz" diye konuştu.

'BAKANLIĞIN MÜDAHALE ETMESİNİ BEKLİYORUZ'

Kadir Aydın ise, "Bu Acarlar Longozu'nu besleyen deremize pislik salınmaya devam ediyor. Derede ne balık ne de kurbağa kaldı. 3 yıl önce biz bu suyun altındaki balıkları dahi görebiliyorduk. Bu pislik buraya zehir salıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bu pisliğe müdahale etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Dereden detay görüntüler-Muhtar Muzaffer Aydın röp.-Harun İlhan röp.-Kadir Aydın röp.-Vatandaşların Dereye gül suyu dökmesi

HABER-KAMERA: Murat HAZER/KAYNARCA (Sakarya),

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Osmaniye'de 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bisikletiyle yolun karşısına geçen Cemal Çam otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı. Kazada otomobildeki 1 çocuk da yaralanırken, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, ilçeye bağlı Şehit Vedat Kocadallı Mahallesi Kamil Kara Bulvarı'nda saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Adana yönünden ilçe merkezine doğru seyir halinde olan M.P. yönetimindeki 46 N 4650 plakalı otomobil, bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan Cemal Çam'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 10 metre sürüklenen Çam, ağır yaralandı. Kazada, otomobilde bulunan 7 yaşındaki B.S.P. de yaralandı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.