Son dakika haberleri: DHA YURT BÜLTENİ-21 - Son Dakika

Son dakika haberleri: DHA YURT BÜLTENİ-21

Son dakika haberi: Şehit Uzman Çavuş Kıran'ın naaşı Çanakkale'ye getirildi GİRESUN'daki sel felaketinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran'ın (23) naaşı memleketi Çanakkale'ye getirildi.

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Şehit Uzman Çavuş Kıran'ın naaşı Çanakkale'ye getirildi

GİRESUN'daki sel felaketinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran'ın (23) naaşı memleketi Çanakkale'ye getirildi. Şehidi havalimanında ailesi gözyaşlarıyla karşıladı. Karşılama töreninde kent protokolü de yer aldı.

Giresun Jandarma Komutanlığı'nda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, askeri erkan ve kent protokolünün katıldığı törenin ardından şehit Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran'ın naaşı uçak ile Çanakkale Havalimanı'na getirildi.

Askeri tören mangasının da hazır bulunduğu apronda, şehit Onur Kıran'ın Türk bayrağına sarılı naaşı annesi Filiz Kıran, babası Müjdat Kıran ve yakınları ile Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdür Vekili Alaaddin Tekin, askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, kargo uçağından alınarak askerlerin omuzlarında, havalimanında bekleyenlerin önünden geçirilip cenaze aracına kondu.

Şehit Onur Kıran'ın naaşı karşılama töreninin ardından Çanakkale'nin Eceabat ilçesine götürüldü. Şehit Kıran için yarın saat 10.00'da Eceabat'taki evinin önünde helallik alınacak. Saat 11.00'de ise Eceabat Merkez Mezarlığı'na defnedilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Uçağın inmesi

-Şehidin naaşının indirilmesi

Burak GEZEN/ÇANAKKALE,

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Kozan'da yangına havadan müdahaleye ara verildi

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle Çürüklü, Celiluşağı ve Çamlarca mahallelerine ek olarak 3 mahalle daha boşaltıldı. Boşaltılan mahalle sayısı 6'ya yükselirken, öğle saatlerinde başlayan ve halen devam eden yangının, zarar verdiği ormanlık alanın 150 hektarın üzerinde olduğu belirtildi.

Havanın kararması nedeniyle havadan müdahaleye ara verilirken, Adana ve çevre illerden de takviye gelen ekipler, karadan söndürme çalışmasına devam ediyor. Günün ilk ışıkarıyla uçak ve helikopterle müdahale etmeye devam edileceği bildirildi.

Çanakkale, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 22:47

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: DHA YURT BÜLTENİ-21 - Son Dakika
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