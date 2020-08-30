Son dakika haberleri: DHA YURT BÜLTENİ - 22 - Son Dakika

Ordu'ya şehit ateşi düştü (2)

ŞEHİT ARSLANTÜRK'ÜN CENAZESİ, ORDU'DA

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ceyhun Arslantürk'ün (22) naaşı Ordu- Giresun Havalimanı'na getirildi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Ceyhun Arslantürk için havalimanında düzenlenen törenine Ordu Vali Yardımcısı Ekrem Ballı, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, protokol mensupları, polis ve askeri erkan ile şehidin ailesi katıldı. Şehit Arslantürk'ün Türk bayrağına sarılı tabutu tören mangası tarafından uçaktan alınarak omuzda cenaze aracına taşındı. Şehit Arslantürk, yarın Perşembe ilçesinde düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Haber: Nedim KOVAN/ ORDU,

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Gaziantep'te susam fabrikasında yangın GAZİANTEP'te, susam fabrikasının depo bölümünde çıkan yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma ile kontrol altına alındı. Yangında depoda bulunan gıda ürünleri zarar gördü.

Yangın, akşam saatlerinde 3'üncü Organize Bölgesinde bulunan susam fabrikasının depo bölümünde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını gören işçiler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Kısa sürede söndürülen ve soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış sebebi araştırılırken, alevler nedeniyle depoda bulunan gıda ürünlerinin zarar gördüğü öğrenildi.