Son dakika haberleri... DHA YURT BÜLTENİ - 22 - Son Dakika

Son dakika haberleri... DHA YURT BÜLTENİ - 22

Son dakika habere göre Babasını, helallik isteyip öldürdü GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, Ferhat B. (25) konuşmak için çağırdığı babası Mehmet B.'yi (52) helallik istedikten sonra tabanca ile ateş ederek öldürdü.

Son dakika haberleri... DHA YURT BÜLTENİ - 22, System.String[]

Babasını, helallik isteyip öldürdü

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, Ferhat B. (25) konuşmak için çağırdığı babası Mehmet B.'yi (52) helallik istedikten sonra tabanca ile ateş ederek öldürdü. Olayın ardından kaçan oğul Ferhat B., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde Nizip ilçesine bağlı Belkıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, babasıyla konuşmak için evin önüne gelen Ferhat B., bir süre sonra onunla yalnız kalmak isteyip, çevredekileri uzaklaştırdı. Daha sonra babasından helallik isteyen Ferhat B., tabancasını çıkarıp, ateş etmeye başladı. Mermilerin isabet ettiği baba Mehmet B. yaralandı.Olayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Mehmet B.'yi hastaneye kaldırdı. Hastanede tedaviye alınan Mehmet B., doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Baba Mehmet B.'nin cesedi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayın ardından kaçan Ferhat B. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------- Mehmet Bayer'in FotoğrafıFerhat Bayer'in fotoğrafıAdli Tıp Kurumu Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA

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Selde 10 kişi öldü, kayıp 5 kişi aranıyor

Giresun'da yaşanan sel afetinde 4'ü asker, 10 kişi hayatını kaybetti, kaybolan 1'i asker 5 kişi ise aranıyor. Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin isimleri şöyle;

Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok Jandarma Uzman Çavuş Erdem Çıtır Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli Kemal AkarBetül Akgünİsmail GüdükYasemin ÖzdemirAli AydınAkif AbdioğluSelde kayıp olarak arananların isimleri ise şöyle;Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz Ali Akbulut (Operatör)Umut CantürkDavut AkgünEmine Akgün

GİRESUN -DHA

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CHP İzmir Gençlik Kolları Kongresi'nde arbede; gazetecilere saldırdılar CHP İzmir Gençlik Kolları'nın dünkü kongresinde, sonuçlar açıklandıktan sonra arbede çıktı. Önce iki adayın tarafları, kavga etti ardından her iki grup, görüntü çekmek isteyen basın mensuplarına saldırdı. Muhabirlerin bilgisayar ve telefonları parçalandı.

CHP İzmir İl Gençlik Kolları Kongresi, dün Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda gerçekleştirildi. Kongrede adaylar Burak Kotan ve Mert Anıl Akgül yarıştı. 294 delegenin katıldığı seçimde, CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanlığı'na, 151 oy alan Burak Kotan geldi. Mert Anıl Akgül 143 oyda kalırken, seçim sonucunun açıklanmasının ardından partililer arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek, yumruklu kavgaya dönüştü. Bu sırada görüntü çekmek almak basın mensupları, kalabalık grubun saldırısına uğradı. Gazetecilere ayrılan basın masası, muhabirlere ait bilgisayar ve telefonlar parçalandı. Çıkan arbedede bir gazetecinin telefonu kırıldı. Olaya güvenlik görevlileri, müdahale ederken, basın mensupları da kendilerine saldıran CHP Gençlik Kolları üyelerinden şikayetçi oldu. 100. Yıl Polis Merkezi'ne başvuran gazetecileri, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Misket Dikmen yalnız bırakmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Seçimin ardından yaşanan arbede görüntüHaber: Gökçe ADAR/ İZMİR,

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Kuşadası'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı

Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü, tüm yurtta olduğu gibi Kuşadası'nda da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeli olarak yapılan etkinlikler sabah saat 10.00'da Atatürk Meydanı'nda gerçekleşen resmi çelenk koyma töreniyle başladı. Törene, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel,  Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel,  İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, Belediye Başkan Yardımcıları, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Tören,  Kaymakam Sadettin Yücel ile Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in Atatürk Anıtı'na çelenk koymasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

ŞEHİTLİKLER ZİYARET EDİLDİProtokol üyeleri,  resmi törenden sonra Kuşadası Adalızade Mezarlığı'nda bulunan şehitlikleri ziyaret edip şehitliklere karanfil bıraktı. 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında, Kuşadası Belediye Bandosu saat 18.00 ile 20.00 saatleri arasında özel araçlarla tüm kenti dolaşarak konser verecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Törenden görüntü-Şehitliklerin ziyaret edilmesinden görüntü-Genel ve detay görüntülerHaber - Kamera: Eşber OKAYER/ KUŞADASI (Aydın),

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Adıyaman'da Afrika sıcakları etkili oldu

ADIYAMAN'da, etkili olan Afrika sıcakları nedeniyle vatandaşlar park, bahçe ve havuzlara akın etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ülke genelinde, Afrika sıcaklarının etkili olacağını açıklamasının ardından, Adıyaman'da hava sıcaklığı 40 dereceyi buldu. Kentte vatandaşlar, parklara akın ederken, bazı vatandaşlar ise yüzme havuzlarını tercih ederek serinlemeye çalıştı. Yetkililer ise kronik rahatsızlığı olanlar ile çocukların öğlen sıcağında dışarı çıkmamaları yönünde uyarıda bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Kent merkeziVatandaşların gölgede dinlenmesiVatandaşlar ile röp.Yüzme havuzuVatandaşların park ve bahçelerde oturmasıHavuzda eğlenen çocuklar ve yetişkinlerGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN -ADIYAMAN-DHA)

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Batman'da sokak hayvanları unutulmadı

BATMAN'da, sıcak havadan etkilenen sokak hayvanlarına, bir grup gönüllü tarafından su ve mama verildi.

Batman'da sosyal sorumluluk projelerine imza atan 35 kişilik grubun oluşturduğu 'Bir Kalp Bin Umut  Platformu' ile Sahipsiz Hayvanlar Derneği üyeleri, sıcak havalardan etkilenen sokak hayvanları için esnaftan mama, atık kemik, et ve su kapları topladı. Gönüllüler, önceden tespit ettikleri sokak hayvanlarının bulunduğu yerlere kap içinde su ve yiyecek bıraktı. Her gün düzenli olarak su ve yiyecek bırakan gönüllüler, sokak hayvanlarını elleriyle besliyor.

Gaziantep, Nizip, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 15:58 - Kaynak: DHA

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