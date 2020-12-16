Son dakika haberleri... DHA YURT BÜLTENİ - 22 - Son Dakika

Bursa'da bir eve yapılan baskında 420 litre sahte içki ele geçirildi

Bursa'da sahte içki içtikten sonra rahatsızlanınca hastaneye kaldırılan14 kişiden 3'ünün ölümünün ardından çalışmalarına hız veren polis ekiplerinin bir eve yaptığı baskında 420 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da sahte içkiden zehirlenen 14 kişiden 3'nün hayatını kaybetmesi, 11 kişinin de tedavilerinin hastanede sürmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyonlara hız verdi. Osmangazi ilçesinde A.K. isimli bir kişinin sahte içki ürettiği bilgisine ulaşan ekipler, şüphelinin evine baskın düzenledi. Baskında, A.K.'nin 3 katlı evinin en üst katında sahte içki imal etmek için düzenek kurduğu belirlendi. Evde yapılan aramalarda, 420 litre sahte alkollü içki, 9 şişe gümrük kaçağı içki ve alkollü içki imalatında kullanılan damıtma kazanı ele geçirildi. A.K. ise gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Huzeyfe Özdemir anons-Operasyondan görüntüler-Ele geçirilen kaçak alkollerden görüntüler-Detaylar

Haber: Muammer İRTEM/Huzeyfe ÖZDEMİR - Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

=====================================

Delinen borudan sızan doğalgaz yandı

AFYONKARAHİSAR'ın Şuhut ilçesinde iş makinesinin zarar verdiği borudan sızan doğalgaz yandı. Çevredekileri korkutan alevler ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Olay anı cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi Altıgöz Mahallesi'nde kazı çalışmasının yapıldığı sırada iş makinesi doğalgaz borusuna zarar verdi. Delinen borudan sızan tazyikli gaz bir anda alev aldı. Yüksekliği yaklaşık 5 metreyi bulan alevleri gören çevredeki vatandaşlar doğalgaz dağıtım şirketi ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler gaz akışının kesilmesinin ardından alevlere müdahale etti. Yangın çevreye sıçramadan söndürüldü. Daha sonra hattaki zarar gören boru değiştirildi. Olay çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla da görüntülendi.

Öte yandan elektrik dağıtım şirketinin taşeron firması tarafından bölgede yürütülen altyapı çalışması sırasında olayın yaşandığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Yanan gazın görüntüsü

HABER: Ali Fuat GÜÇLÜER- KAMERA: AFYONKARHİSAR,

=============================

Kahramanmaraş'ta 224 parça tarihi eser ele geçirildi

KAHRAMANMARAŞ'ta polis tarafından düzenlenen operasyonda farklı dönemlere ait 203'ü sikke olmak üzere toplam 224 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele kapsamında A.A.'yı (40) takibe aldı. İsmetpaşa Mahallesi'nde bir iş hanına girdiği sırada harekete geçen ekipler şüpheliyi durdurarak üst araması yaptı. A.A.'nın yapılan üst aramasında, farklı dönemlere ait 203 sikke ile 18 mühür, yüzük ve üzerinde çeşitli figürler bulunan toplam 224 parça tarihi eser ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alınırken, tarihi eserlerin Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Tarihi eserlerin poşetten çıkarılması-Serilmesi-KOM Tabelası ve eserler-Eserlerden detay

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

================================

Divriği'de dron ile vatandaşların ateşi ölçüldü

SİVAS'ın Divriği ilçesinde ilçe halkının dronla ateş ölçümü yapılarak ve koronavirüse karşı alınması gereken önlem hakkında uyarı yapıldı.

Divriği ilçesinde pandemi sürecinde alınan tedbirler sayesinde vaka sayılarında düşüş yaşandı. Divriği Kaymakamı Mehmet Bek'in talimatı ile ilçe halkının yoğunlaştığı pazar yerinde dron ile havadan ateş ölçümü gerçekleştirildi. Aynı zamanda ise drondan pazara gelen vatandaşlara uyulması gereken kurallarla ilgili sesli anonslar yapıldı. Kaymakam Bek, sosyal medya hesabından ilçede tedbirlerin titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, halkının kurallara uymasını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Drone ile pazar yerinde ateş ölçümü-Anonslar yapılması

-Termal kamera görüntüsü

Haber: SİVAS,

=========================

Tokat'ta, elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

TOKAT'ta elektrik direğinde mahsur kalan kedi elektrik dağıtım şirketi görevlilerince kurtarıldı.

Kent merkezi Cemalettin Mahallesi'nde elektrik direğinde tırmanan kedi mahsur kaldı. Kedinin direkten inemediğini gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ise durumu Çamlıbel elektrik Dağıtım A.Ş.(ÇEDAŞ) ekiplerine haber verdi. Mahalleye gelen ekipler bakım aracının vincini kullanarak elektrik direğine çıktı. Kedi, mahsur kaldığı yerden vincin sepetindeki ÇEDAŞ görevlisi tarafından alınarak kurtarıldı.