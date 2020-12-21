Leyla'yı öldürmekten ceza alan amcasına istinaftan beraat istemi

AĞRI'da, kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'i 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'çocuğa karşı cebir ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 4 yıl hapis cezası verilen amca Yusuf Aydemir'le ilgili karar Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi tarafından bozularak, beraatini talep etti. 1'inci Ceza Dairesi istinaf kararında Yusuf Aydemir'in tahliyesine karar verdi.

Ağrı Kent merkezinde yaşayan Şükran ve Nihat Aydemir çiftinin 7 çocuğundan 6'ncısı olan Leyla, Ramazan Bayramı için geldikleri dedesinin yaşadığı Bezirhane köyünde 15 Haziran 2018 tarihinde kayboldu. Tüm Türkiye'nin seferber olduğu Leyla'nın 18 gün sonra köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiinde cansız bedeni bulundu. Leyla'nın ölümünün ardından, başlatılan soruşturma kapsamında 2'si Leyla'nın öz amcası olmak üzere 7 sanık hakkında dava açıldı.

AMCA CEZA ALDI, 6 SANIK BERAAT ETTİ

Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 2 Ekim günü görülen karar duruşmasında amca Yusuf Aydemir, 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'çocuğa karşı cebir ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Amca Musa Aydemir, baba Nihat Aydemir'in kuzeni Mehmet Ali Aydemir, köylüleri Besim Dursun, eşi Hatun Dursun, Yıldırım Artam ve eşi Ayşe Artam ise beraat etti. Yusuf Aydemir'in hükümle birlikte tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

ATILI SUÇLARDAN AYRI AYRI BERAATİNE

Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nde bugün görüldü. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi istinaf kararında ceza verilen amca Yusuf Aydemir'in atılı suçlardan ayrı ayrı beraatini istedi. Kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Sanık Yusuf Aydemir'in aşamalardaki inkara yönelik ve aksi ispat edilemeyen savunmaları, mağdur, katılan ve tanık beyanları, olay nedeniyle düzenlenen tutanak içerikleri, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından düzenlenen raporlar ve tüm dosya kapsamına göre, sanık Yusuf Aydemir'in üzerine atılı suçları işlediğine dair mahkümiyetine yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin delil elde edilemediğinden atılı suçlardan ayrı ayrı beraatine ve karar kesinleştiğinde dava konusu olay kapsamında gerçek fail veya faillerin tespiti hususunda gereğinin takdir ve ifası amacıyla Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığına bildirimde bulunulmasına karar verilmesi gerekirken, atılı suçlardan yazılı şekilde mahkümiyetine karar verilmesi."

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, diğer sanıklar hakkında verilen beraat kararlarını da bozdu.

TAHLİYE İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Bu arada Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nin kararından sonra Elazığ Cezaevi'nde tutuklu bulunan Yusuf Aydemir'in tahliyesi için işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Salih TEKİN/ ERZURUM,

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Süper Lig eski futbolcusunun eşi: Rapordan sonra kocamın oğlumu öldürdüğünden şüphelendim

BURSA'da, oğlu Kasım'ı (5) yatırıldığı hastanede boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Süper Lig eski futbolcusu Cevher Toktaş'ın (33) yargılandığı davada, ifadesi alınan Cevher Toktaş'ın eşi Semanur Toktaş, "Adli Tıp raporu geldikten sonra ve Cevher'in unutkanlıklarını düşününce onun öldürdüğünden şüphelendim" dedi. Mahkeme heyeti, olay günü hastanede çalışan 2 doktorun tanık olarak dinlenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Süper Lig'de 2008- 2009 sezonunda Hacettepe Spor Kulübü'nde oynayan, son olarak geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'deki Bursa Yıldırımspor'da kaptanlık yapan Cevher Toktaş, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı günü 23 Nisan'da, oğlu Kasım'ı öksürük ve yüksek ateş şikayeti ile Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne götürdü. Doktorun muayene ettiği Kasım, koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırıldı. Cevher Toktaş, doktorlara haber verip refakatçi olarak yanında kaldığı oğlunun fenalaştığını söyledi. Yoğun bakım ünitesine alınan Kasım Toktaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ölüm raporunda 'nefes yetersizliği' yazılan Kasım, 24 Nisan'da Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'KASIM'I HİÇ SEVMEDİĞİM İÇİN ÖLDÜRDÜM'Kasım Toktaş'ın ölümünün üzerinden 12 gün geçtikten sonra Cevher Toktaş, karakola giderek, oğlunu kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince ifadesi alınan Toktaş, oğlunu sevmediğini, sinir krizi geçirip, yastıkla boğduğunu söyledi. Toktaş, emniyetteki ifadesinde, "Oğlumun yanında refakatçi olarak kaldığım sırada sinir krizi geçirdim. Yatakta yatmakta olan oğlumun yüzüne yastık bastırdım, sonra doktorlara seslendim. Onlar da gelip muayene ederek, yoğun bakıma aldılar. 2 saat sonra oğlumun ölüm haberini aldım. Cenazesini ertesi gün Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verdik. Herkes oğlumun hastalıktan dolayı öldüğünü düşünüyor. Yaşadıklarım gözümün önünden gitmedi. Polise gittim. Kasım'ı hiç sevmedim. Sevmediğim için öldürdüğümü düşünüyorum" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cevher Toktaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ADLİ TIP KURUMU RAPORUNDA KASIM'IN BOĞULDUĞU BELİRTİLDİBursa Adli Tıp Kurumu'nda küçük Kasım'ın bedeninden alınan numuneler incelendi ancak ölüm nedeni belirlenemedi. Bunun üzerine soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı, Kasım'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için dosya ve örneklerin İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine ve rapor alınmasına karar verdi. İstanbul Adli Tıp İhtisas Dairesi'nde hazırlanan raporda imzası bulunan doktorların, Bursa Adli Tıp Kurumu'nun raporu ve minik Kasım'ın vücudundan alınan bulguları yeniden incelemeleri sonucunda, ölümün hastanede verilen ilaç veya uygulanan tedavi kaynaklı olmadığı, Kasım'ın nefes alamaması nedeniyle 'boğularak' öldüğüne oy birliği ile karar verdi.

YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİBursa 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Cevher Toktaş'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya, Cevher Toktaş, Bursa E Tipi Cezaevi'nden SEGBİS'le katılırken, Cevher Toktaş'ın babası Rıfat Toktaş, annesi Semra Toktaş, sanık avukatı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatı salonda hazır bulundu.

'CİMRİLİK YAPTIM ÖZEL HASTANEYE GÖTÜRMEDİM'Bu duruşmada da oğlunu öldürmediğini öne süren Cevher Toktaş, "22 gün boyunca hastaydı, öksürdü doktora götürmedim. Hastalanmasının sebebi de bendim, sürekli pencereleri açıyordum. Özel hastaneye götürebilirdim, cimrilik yaptım, götürmedim. Kendimi affedemediğim için yaptım. Olayın buralara geleceğini düşünemedim" dedi.

'EŞİMİN ÖLDÜRDÜĞÜNDEN ŞÜPHELENİYORUM'Duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılan sanığın eşi Semanur Toktaş da çocuğunun, eşi tarafından 23 Nisan'da hastaneye götürüldüğünü söyledi. Adli Tıp Raporu'ndan sonra eşinden şüphelendiğini belirten Semanur Toktaş, "Oğlumun öldüğü gün sürekli telefonla haberleştik. En son oğlumun öldüğünü söyledi bana. Kendisini suçluyordu. Olaydan sonra hepimiz öksürüyorduk. Covid testi yaptıralım dediğimizde, 'Çocuk 20 gün öksürdü, götürmedim, 20 gün doktora gitmeyeceğim' dedi. Cevher fıtrat olarak hassastır. Buna binaen ifade verdiğini düşünüyorum. Olaydan 11 gün sonra dışarı çıkacaktı, 'Sana mesaj atacağım' dedi. Arabayı da almayınca halinden şüphelendim. Evden ayrıldıktan sonra diğer oğlumuza bir şey söylemememi yazdığı mesajı geldi. Annesi bizdeydi, panik oldu, kendisine bir şey mi yapacak diye. Yarım saat sonra da karakoldan çağırdılar. Karakolda durumu öğrendim. Eşime epilepsi teşhisi konuldu. Bazı şeyleri unutuyordu. İlk başlarda onun öldürdüğünü düşünmüyordum. Ancak Adli Tıp raporu geldikten sonra ve unutkanlıklarını düşününce eşimden şüphelendim. Bu yüzden şikayetçi oldumö dedi.

2 DOKTOR TANIK OLARAK DİNLENECEKOlay günü hastanede görev yapan 6 sağlık çalışanını da tanık olarak dinleyen mahkeme heyeti, hastanede olay tarihinde görev yapan 2 hekimin daha tanık olarak dinlenilmesine ve sanık Cevher Toktaş'ın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Muammer İRTEM/ BURSA

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Dolandırılmaktan son anda kurtulan emekli öğretmen: Düşmem diyordum, o tongaya düştüm

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde 'kimlik bilgilerinizi terör örgütü ele geçirdi, düzelteceğiz' yalanıyla dolandırıcılar tarafından aranan emekli öğretmen Salih K. (66), polis ekiplerinin banka hesaplarını bloke ettirmesiyle yatırdığı 58 bin liranın 56 bin lirasını kurtardı. Salih K., "Düşmem diyordum, o tongaya düştüm. Çok profesyoneller. Çok güzel Türkçe telaffuzuna sahip kişiler. Nasıl kandım, ben de bilmiyorum" dedi.

İlçede yaşayan emekli öğretmen Salih K.'yi öğle saatlerinde kimliği belirsiz kişiler telefonla aradı. Dolandırıcılar, emekli öğretmene, FETÖ terör örgütünün tüm kimlik bilgilerini ele geçirdiğini ve bunu düzeltmek istediklerini söyleyerek, kendi hesaplarına para yatırılması gerektiğini söyledi. Salih K. bankadaki 58 bin lirasını dolandırıcıların verdiği hesap numarasına gönderdi. Salih K.'nin eşi Zerrin K. durumdan şüphelenerek polise haber verdi. Hızla harekete geçen Erbaa polisi ilçedeki tüm ATM'ler ve banka şubelerinde Salih K.'yi bulmak için çalışma başlattı. Ayrıca Salih K.'nin çalıştığı bankalarla irtibata geçen polis, hesaplara bloke koydurttu. Salih K.'nin aracıyla Niksar ilçesine gittiğini belirleyen polis ekipleri dolandırıcıların hedefinde olan emekli öğretmeni Niksar'da bularak Erbaa ilçesine getirdi. Polis ekiplerinin hesaplara koydurduğu bloke sayesinde dolandırıcıların kendilerine gönderilen 58 bin liradan sadece 2 bin lira çekebildikleri öğrenildi.

'DÜŞMEM' DİYORDUM, O TONGAYA DÜŞTÜM'

Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür eden Salih K. "Düşmem diyordum, o tongaya düştüm. Çok profesyoneller. Çok güzel Türkçe telaffuzuna sahip kişiler. Nasıl kandım, ben de bilmiyorum. Bana, 'Senin bütün kimlik bilgilerin FETÖ örgütünün elinde, onu halledeceğiz' dediler. O para işine nasıl girdiler, nasıl yaptım, nasıl kandım onu ben de anlamıyorum. Hayret ediyorum. Bankadaki hesaplarımı durdurmuşlar" diye konuştu.